Guillermo ya es uno más en la familia de Irene Rosales

Aunque dicen que Guillermo es todo lo parecido a un ligón, y que al empezar a tontear con Irene Rosales flirteaba al mismo tiempo con otras dos mujeres, su relación sentimental con la ex de Kiko Rivera se está afianzando según va pasando el tiempo.

Ya no se ocultan y sabemos que el empresario ha sido muy bien acogido en el seno de la familia de Irene. Hace unos días fue la presentación oficial durante una fiesta familiar, y todos están encantados con la presencia de este hombre en la vida de la influencer.

Es una persona simpática, abierta, con mucha labia y que se gana a la gente con facilidad. Uno de los paparazzis que siguen a la pareja nos asegura que "es muy respetuoso, cuando fui a hacerle unas fotos lo único que me dijo es que no pensaba hacer declaraciones, que lo entendiera porque pretende alejarse del mundo mediático, a pesar de su relación con Irene".

Mañana miércoles, esta última, según ha publicado Informalia, aparecerá en una revista contando todos los pormenores de su separación matrimonial con el hijo de Isabel Pantoja, la verdad de su mala relación con la cantante y lo feliz que se siente junto a Guillermo.

Otro motivo para enfadar más a Kiko, quien intenta mantenerse en un segundo plano desde su ruptura y, hasta el momento, parece haber rechazado jugosas ofertas de varios medios de comunicación para contar los últimos acontecimientos que han marcado negativamente su vida.

Al Dj ya le molestó en demasía que la madre de sus hijas apareciera con un nuevo amor tan pronto, aunque tenía sospechas de que existía una tercera persona que dinamitó su matrimonio. Tampoco se puede decir que él hiciera mucho por salvarlo, esa unión llevaba rota desde hacía tiempo, y aguantaban bajo el mismo techo por cuestiones económicas y por el bienestar de sus dos hijas,

Guillermo fue un paño de lágrima para Irene, quien pasaba por momentos muy bajos. Primero fue amigo y confidente, y el roce hizo el cariño y lo que vino después.