Alexandra de Luxenburgo da a luz a su segundo hijo: su atípico nombre

En Luxemburgo este martes 21 de octubre están de enhorabuena. Especialmente en la familia gran ducal del país, que acaba de recibir a un miembro más del clan. Después de la espectacular escenificación del cambio en el trono, con la abdicación de Enrique y la coronación de su hijo Guillermo como gran duque de Luxemburgo. Pero el nuevo soberano comienza su reinado con el nacimiento de un nuevo sobrino. Su hermana pequeña acaba de dar a luz, atrayendo de nuevo los focos hacia la familia.

Alexandra de Luxemburgo ha dado a luz a su segundo hijo, fruto de su relación Nicolas Bagory, con el que contrajo matrimonio hace poco más de dos años, en abril de 2023. Una buena nueva que han compartido con el mundo a través de un comunicado oficial por parte de la gran casa ducal, desvelando con ello también el atípico nombre elegido para el pequeño. Y es que ha sorprendido que será bautizado bajo el nombre de Hélie, de origen francés y cuya traducción al español sería el de Elías, de origen hebreo.

Hélie, nuevo miembro de la familia gran ducal de Luxemburgo

No es la primera vez que Alexandra y su esposo se dejan influenciar por aires franceses para bautizar a sus hijos. Y es que ya hicieron lo mismo el año pasado, concretamente el 14 de mayo de 2024, cuando nació su primera hija, llamada Victoire. Con ello se desligan un poco de la tradición familiar a la hora de bautizar a sus retoños. Ahora la niña recibe en casa a su nuevo compañero de fechorías y juegos, su hermano pequeño, que ha llegado al mundo con salud y trayendo felicidad para toda la familia, como así destacan desde el comunicado oficial.

Alexandra de Luxenburgo y Nicolas Bagory Gtres

Cabe destacar que el pequeño Hélie ya ocupa un lugar en la línea de sucesión al trono de Luxemburgo. Está en el noveno puesto, por detrás de sus primos, los dos hijos de su tío Guillermo, actual gran duque, así como detrás de su tío Félix, sus tres hijos, su madre Alexandra y su hermana Victoire. Poco más ha trascendido sobre el alumbramiento del octavo nieto de los grandes duques eméritos Enrique y María Teresa. La familia siempre ha blindado los detalles de su intimidad a puerta cerrada y tan solo se han limitado a informar de su llegada. Si se sigue la tradición no habrá nuevas revelaciones. Al menos no por la vía oficial.