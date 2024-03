Gustavo González: "Tendremos que pintar cómics en revistas y periódicos porque no se podrán hacer fotos"

Tras recibir la sentencia de diez meses de cárcel y una multa de seis euros diarios durante ocho meses, como resultado de su enfrentamiento judicial durante los últimos nueve años con Mariló Montero, el paparazzi Gustavo González reconoce que "fundamentalmente, estoy decepcionado y agotado. Quiero creer en la Justicia, pero hay cosas que son raras, no debo decir más, aunque repito que hay cosas que llaman extrañamente la atención".

- Acláremelo

- Depende de con quien te veas en los juzgados tienes una posibilidad de fallo y otras no. Quien tiene padrinos se bautiza. A buen entendedor… y no quiero decir más, no deseo meterme en líos.

- Para que la situación no se agrave.

- Evidentemente. Pero si un juez da por hechos probados algo que no solo no lo está, sino que lo probado es lo contrario, basa su sentencia en algo que no existe. Y esto es algo que nos debería preocupar a todos, porque al final, si esta sentencia, que indudablemente vamos a recurrir, sale adelante, tendremos que hacer cómics para ilustrar las revistas. No se podrán realizar fotos. Si no se establece la diferencia entre una persona pública y otra anónima, ¿dónde vamos? Estoy hablando de derechos constitucionales e inalienables, que parece que no se están teniendo en cuenta.

Gustavo González en una imagen reciente Gtres

- ¿Qué sintió al conocer una sentencia con pena de prisión?

- Pues me preocupa muchísimo, sobre todo porque si doña Mariló Montero dice que tiene familia y amigos, yo también. Y no me imagino entrar en prisión, entre otras cosas, porque ni Diego Arrabal ni yo somos los autores de esas fotografías que, según la señora Montero, atentan contra su intimidad. Unas imágenes no vendidas y que es mentira que hayan pasado de mano en mano. Tampoco es cierto que se tomaran en una playa privada. Bora Bora se rige por las leyes francesas, que no reconocen la existencia de playas privadas. Y allí se tomaron las fotos.

- La abogada de Mariló asegura que en algunas de esas fotos se ve a su clienta dentro de su habitación…

- No es cierto, no hay ni una sola fotografía en la que se vea a esa señora dentro de una habitación. Aparece una persona pública en un lugar público, y si eso se condena, apaga y vámonos. Por eso le digo que recurriremos la sentencia hasta donde haga falta, incluso a tribunales europeos si es necesario. Yo respetaba a la Justicia, confío en poder respetarla en el futuro.

Como recordarán nuestros lectores, Mariló Montero denunció a Gustavo y a Diego Arrabal por intentar vender unas imágenes realizadas durante sus vacaciones en Bora Bora, que, según la periodista, atentaban a su intimidad. Han sido nueve años de enfrentamiento judicial, que se alargarán al poner los denunciados un recurso contra la reciente sentencia.