El hermano de David Bisbal irá a juicio por la negligencia médica que le dejó en silla de ruedas: "He perdido mis piernas"

José María Bisbal desapareció misteriosamente durante 48 años, a principios de 2023. Al ser encontrado, el hermano de David Bisbal fue diagnosticado de una lesión medular que le mantiene anclado a una silla de ruedas.El hermano del cantante pasó mucho tiempo en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, uno de los mejores de España para este tipo de lesiones.

En septiembre, José María concedió una entrevista a La Voz de Almería, y allí confesó que su lesión fue provocada una negligencia médica consecuente al incidente ocurrido a principios de 2023, cuando al ser encontrado, ya no podía caminar. Ahora, el hermano de Bisbal ha revelado que irá a juicio porque esa negligencia es la culpable de que ahora viva en una silla de ruedas.

"Este próximo año 2025, tendré un juicio motivado por la negligencia médica que me ha dejado parapléjico, he perdido mis piernas, ya no funcionan…", asegura en declaraciones que reproduce la revista "¡Hola!".

También ha querido lanzar un mensaje esperanzador: "Eso fue en abril de 2023 (lo que le pasó). Pero yo no pienso en eso ni me acuerdo para nada, he sabido dejar de mirar hacia atrás para mirar solo hacia delante". Actualmente, el hermano de Bisbal vive volcado en el deporte, en concreto en el parabádminton.