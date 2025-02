Hiba Abouk rompe su máxima y habla de su ex, Achraf Hakimi, y de su novio, Antonio Revilla

Mucho ha dejado tras de sí los Premios Goya 2025, entre lecciones de estilo, muchas anécdotas y una gran resaca tras la fiesta grande del cine patrio. Allí estaba Hiba Abouk, que acudía a la cita vistiendo sus mejores galas, pero también con el mejor complemento posible: una amplia sonrisa. Esa que se le ha desdibujado un poco cuando se ha enfrentado a las incómodas preguntas de los reporteros, que ponían el foco en su exmarido, Achraf Hakimi. Lo suyo era todo idílico durante los cinco años que estuvieron juntos, trayendo al mundo dos niños por el que ambos sienten predilección. Son su razón de ser, pero el escándalo fue demasiado grande como para dejarlo pasar por alto y el pasado año 2023 decidieron tomar caminos por separado. Todo a consecuencia de una acusación de supuesta violación por parte del futbolista marroquí, que hizo que la actriz se replantease su matrimonio. Así, se separaron, con el revuelo mediático y personal que todo esto conlleva. Ella ha tratado de mantenerse al margen de la polémica, protagonizando las suyas propias. Hasta ahora.

La actriz Hiba Abouk y el exjugador del Real Madrid Achraf Hakimi larazon

La intérprete de ‘El Príncipe’ ha querido romper su silencio y responder a las peguntas que le hacen sobre Achraf Hakimi. Siempre las ha esquivado, como aquellas referentes a Álvaro Muñoz Escassi en su día o Antonio Revilla en estos tiempos. No se sentía cómoda al hablar de su exmarido, como tampoco del jinete con el que se dejó ver desatando la pasión en Túnez o el empresario a quien negaba conocer, hasta que unas imágenes dejaron claro que mentían y en realidad lo suyo sí era un romance. Ahora no muestra tanto reparo a la hora de confirmar que está en “un momento muy tranquilo y muy dulce”, donde el exnovio de Laura Matamoros juega un papel protagonista. Aunque la influencer no guarde un buen recuerdo de él, sí que parece ser perfecto para Hiba Abouk, que asegura que es “un chico maravilloso”.

Ante la idea de que está más habladora que de costumbre, los reporteros que se toparon con ella en la alfombra roja de los Premios Goya quisieron probar suerte y preguntarle por su exmarido. Él ya ha dejado constancia de que su separación fue un momento traumático en su vida, especialmente por el contexto en el que se producía. Mientras tanto, la actriz, preguntada por estas palabras pronunciadas por Achraf Hakimi, ha sido contundente. Es aquí donde establece un límite y se niega a hablar del padre de sus hijos, entendiendo que todo lo que diga podría dar pie a malos entendidos o entorpecer la tarea común que tienen con sus hijos.

Hiba Abouk y Achraf Hakimi, en una imagen de archivo / Instagram larazon

“Yo, ante este tema, no tengo nada que decir. Prefiero mantenerme al margen. Es el padre de mis hijos. Esta vida da muchas vueltas, pero no tengo pensado hablar de él”, se distancia Hiba Abouk de la polémica que le sobrevino hace casi dos años y de la que continúa queriendo estar lo más lejos posible. Sus días de amor llegaron a su fin con la acusación de presunta violación y no tiene intención alguna de regresar a sus brazos. Eso sí, tienen dos hijos en común y eso les obliga a entenderse. Algo que, al parecer, están sabiendo hacer, al reconocer que su relación actual “es favorable, muy favorable”. Primero por sus vástagos, pero también por su propio bienestar personal, al comprender que “por la salud mental de todo el mundo. Es importante cerrar bien”.