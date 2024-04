El regreso más esperado de Carmen Borrego en pleno conflicto con su hijo: "Me ha puesto en una situación complicada, pero yo jamás lo he hecho"

La aventura televisiva de Carmen Borrego en “Supervivientes 2024” terminó tras tres semanas en la isla. Pero esto no iba a terminar con las polémicas, pues su regreso al plató de “Así es la Vida” era una de las cosas más esperadas tras conocerse el divorcio de su hijo José María Almoguera. Ambos trabajan para Mediaset y la reacción de la televisiva en su primera jornada juntos iba a ser analizada con lupa.

“Saber que tu hijo está a unos metros y no verle, para mí no es agradable”, comenzaba diciendo la hija de María Teresa Campos que sostiene que los ánimos están muy caldeados tras la entrevista que concedieron su hijo y su nuera en “De Viernes”. “No tengo ningún problema en mirar a la cara a mi hijo, saludarle y mirarle a los ojos, no sé si él lo tendrá conmigo”, quien también ha afirmado que si esto sucediera no sería como hasta ahora y la tensión sería más que evidente.

Aunque este lunes José María, que se encontraba en el control de “Así es la Vida”, estaba a escasos metros de la televisiva, el reencuentro no se ha producido: “No quiero ponerle en una situación complicada, él sí me ha puesto en una situación complicada a mí, pero yo jamás lo he hecho”, indicaba Carmen tras señalar que se tenía que enfriar antes la situación.

Carmen Borrego en "Así es la Vida" Mediaset

Y es que, aunque durante su ausencia ha tenido lugar una auténtica vorágine informativa sobre el clan Campos, se puede hacer una idea de cómo se han ido dando las cosas para terminar llegando a esta situación, pero se mantiene cauta y no quiere promover la especulación: “No voy a contribuir a hablar mal de mi hijo y de su mujer”, afirmó en el plató.

El conflicto entre madre e hijo viene de lejos a raíz, según la propia televisiva, de unos audios en los que Paola, la que sigue siendo su nuera, arremete duramente contra la familia Campos, con especial énfasis en Carmen Borrego. La historia se complica tras publicarse la portada en la que la televisiva daba a conocer que iba a ser abuela, exclusiva que se supone estaba pactada con el matrimonio, pero finalmente su hijo José María le pidió que no se diera aquella información: “No fui responsable de lo que ocurrió, no hablé mal de nadie, no he hablado de la familia de su mujer ni voy a hacerlo. Su mujer sí ha hablado de mi familia, de mí, pero de todo eso se me hizo responsable a mí. Es difícil entenderlo, comértelo pero veo que a día de hoy me sigue haciendo responsable de aquello que ocurrió”, cuenta en el plató de Telecinco. De hecho, cuando su hijo le pidió que se diera marcha atrás ella se puso en contacto con el director de la revista, pero ya era demasiado tarde.

En la entrevista que José María Almoguera y Paola concedieron en “De Viernes” criticaron con dureza que no se hubiera compartido con ellos el dinero de dicha exclusiva: “Es el motivo por el que se separan de mí, me dejan de hablar durante un año(...) Aún así, sin hablarme, llegó la Navidad y les mandé un dinero para que pasaran una buena Navidad, que era parte del dinero de esa exclusiva, se me dijo que lo que había mandado era una mierda”, concluyó Carmen Borrego sobre el origen de su tensa relación.