Inesperada defensa a Frank Cuesta: su ex, Yuyee, cuenta la verdad sobre el tráfico de animales

Frank Cuestaha alimentado a sus haters y ha defraudado a aquellos incondicionales que siempre le defendían. Un vídeo ha sido suficiente para que su imperio se venga abajo. No es para menos, pues en él confesaba todas sus mentiras mantenidas a lo largo de los años en los medios. Desde que no ha estudiado nunca veterinaria, no es herpetólogo y que no es cierto que padece cáncer como había reconocidos son algunas de las perlas más polémicas. Hay más, como la filtración de audios, conversaciones y mensajes que le colocan en una delicada situación judicial.

Incluso trató de salir airoso con otras publicaciones negando su confesión inicial, diciendo que había sido presionado para decir tales barbaridades. Ahí es donde entra en juego su exmujer, Yuyee, que de manera inesperada ha retirado dos querellas que le puso a su ex. Después de mantener una encarnizada batalla mediática y otra igual en los tribunales, ahora ella ha decidido salir en defensa del padre de sus hijos. Ha querido zanjar con los rumores y también respaldar públicamente a quien fuese su compañero de vida. Un mensaje que ha pillado a propios y extraños sorprendido.

Yuyee rompe una lanza a favor de Frank Cuesta

Tras salir filtraciones de que Frank Cuesta traficaría supuestamente con animales, comprándolos para después venderlos y tras confirmar que no ayuda a los animales en su santuario, sino que a través de él hace negocio, el escándalo estalló. Nadie le ha perdonado al supuesto animalista estos movimientos. Tampoco que tratase de echarle la culpa a todo a Chi, quien le traicionó tirando de la manta y a quien le cayó toda la responsabilidad. Así se vio obligado a defenderse y vender a su excolaborador al mundo, destruyendo su imagen pública.

Ahora aparece un nuevo vídeo. Esta vez, es Yuyee quien toma la palabra y lo hace para defender a su exmarido. Denuncia la supuesta manipulación de los audios de la discordia y de otros en los que ella hablaría mal de él. Lo niega, pues tiene en firme el propósito de sacar las uñas por él: “Ese clip de audio que ha sacado Jorge Luque no es mi voz y ha sido editado. Yo no hablo español”, aseguraba la tailandesa. “En los 23 años que hace que lo conozco nunca ha estado relacionado con el tráfico de animales y lo mantengo”, reconoce sobre la peor acusación que pesa sobre Frank Cuesta. Le libra de su mayor pesar, aunque del resto no puede defenderle y tendrá que ser él mismo quien lo haga.