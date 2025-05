Two Yupa, íntima amiga de Frank Cuesta, señala los golpes que ha recibido para su confesión

Frank Cuesta ha dejado al mundo en shock. Ha dado la razón a muchos de sus haters confirmando lo que algunos denunciaban, a la vez que ha defraudado a sus seguidores que siempre le defendían de los ataques. A través de su canal de YouTube, el que se suponía que era animalista ha reconocido sus muchas mentiras, como adelanto al surgimiento de acusaciones más graves que aún no han llegado. Y lo poco que ya se sabe escandaliza incluso a sus propios amigos, como es el caso de Two Yupa, que ha hablado sobre el tema en ‘TardeAR’.

La tailandesa ha respondido a la polémica que ha protagonizado su íntimo amigo. Son muchas las mentiras que ha contado estos años que ha estado en la cresta de la fama. Entre ellas que no es herpetólogo y que tampoco ha estudiado veterinaria. Aunque todos le conozcan por rescatar animales, en realidad dice que nunca lo ha hecho y que comercializa con ellos en su santuario. También era mentira que padece cáncer, pues su enfermedad es otra. Se ha caído un mito para muchos a través de un vídeo que aún genera mucho debate.

Two Yupa dice haber salvado a Frank Cuesta de prisión

Desde ‘TardeAR’ han contactado con Two Yupa, la amiga tailandesa de Rappel que dio el salto a la fama en la década de los 90 y participó en varios realities. Después ha estado fuera del foco durante muchos años, regresando a la actualidad con casos como el de Daniel Sancho o ahora el de Frank Cuesta, por ser experta en leyes tailandesas. Pero en esta ocasión rompe su silencio para el programa de Telecinco en calidad de amiga, preocupada por lo que está sucediendo.

“El problema de Frank es que nunca quiere estar en conflicto con nadie. Él quiere estar siempre en paz, con sus cosas, con su naturaleza, sus animales. El problema es que cuando hay un golpe y otro golpe y otro golpe y no ha podido solucionar las cosas. No ha podido soportar tantas presiones. Yo le entiendo, por un lado humano, no ha tenido una salida y ha explotado”, se explica Two Yupa. A los golpes hace alusión a la demanda de su ex, la discusión con su amigo Chi, la salud y la presión mediática.

Two Yupa dice que Frank Cuesta está muy presionado y por eso se ha visto obligado a grabar los vídeos. Ese en el que reconocía mentir sobre su vida por completo, así como los que después se desdice. Su amiga reconoce que el primero es el sincero y trata de defenderle, aunque no llega a aclararse demasiado. Se plantea la posibilidad de que haya sido amenazado y por eso lo confiesa todo, así como una posible estrategia judicial. Sigue siendo todo muy turbio y su amiga no parece tener la clave para entenderlo mejor, pese a los desesperados intentos de los presentadores de ‘TardeAR’ por robarle una declaración.