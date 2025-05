Primeras palabras de Zape, hijo de Frank Cuesta, tras el comunicado de su padre: "Llevamos dos meses bajo acoso"

Zape, uno de los hijos más mediáticos de Frank Cuesta, ha roto su silencio en Instagram, donde acumula más de 81.000 seguidores, emitiendo un comunicado en defensa de su padre tras el último vídeo del televisivo en el que admite que no tiene cáncer y que ha comprado todos los animales de su supuesto santuario, lugar que ahora define como "granja".

Primeras palabras de Zape

"Llevamos dos meses bajo acoso. Me da muchísima pena ver a mi padre forzado leer un guion diciendo que nunca ha tenido cáncer cuando yo mismo he visto su pelo caer a trozos durante sus tratamientos. Está forzado a decir que ha abusado de los animales cuando lleva toda la vida cuidando y liberándolos. Yo no aguanto más y mis hermanos tampoco. No puedo seguir despertándome por las mañanas con esta angustia", reza el escrito que ha compartido Zape Cuesta a través de un story de Instagram.

El propio Frank Cuesta también ha hablado del acoso recibido estos últimos meses en su último vídeo de Youtube. "Nunca me imaginé que fuéramos a ser acosados. Zorro está atontado porque está con una ansiedad brutal por esta gente y mi hijo tiene un problema de corazón. Yo siento acoso, mis hijos están agobiados y angustiados, con esa palabra", declara el televisivo.

Frank Cuesta, contra las cuerdas

El que decía ser herpetólogo se ha visto obligado a contar toda la verdad de su vida después de que Chi, antiguo socio de Frank Cuesta, publicara unas comprometidos audios sobre el madrileño.

El sorprendente vídeo de Frank Cuesta "reconociendo" todas sus mentiras: "No tengo cáncer"

"Hoy va a ser el último día que yo hable de este tema. Sé que van a salir más audio e informaciones y se me va a intentar destruir con bombas. Nunca pensaba que un amigo al que consideraba mi hermano iba a guardar los audios. A lo mejor le he jodido y se ha sentido mal, pero jamás hablaré de su vida privada o lo que hemos hablado", comienza diciendo Frank Cuesta en el vídeo. "No tengo cáncer. Llevo años tratándome de una mielodisplasia , pero no tengo cáncer", confiesa el televisivo. Además de esta revelación, también ha revelado que los animales de su santuario son "todos comprados": "Podríamos definir que es más una granja de animales que un santuario. Nunca he rescatado animales y ha sido todo parte de un show que poco a poco se me ha ido de las manos".