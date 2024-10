El inesperado gesto romántico de Javier Rey con Blanca Suárez

Este lunes 21 de octubre está señalado en rojo en el calendario de Blanca Suárez, aunque parece que también está marcado con especial cariño para otros. La actriz cumple 36 años y lo hace enamorada, disfrutando las mieles de su discreta relación con Javier Rey. El también actor no suele tener gestos públicos con su chica, esperando que si no hace ningún ruido nadie les prestará atención. Sin embargo, este día es especial para ellos y se ha saltado su propia norma, presumiendo de novia ante sus seguidores de Instagram. En parte. Y es que en su empeño de pixelar su vida privada y no dejar que miradas indiscretas se cuelen en lo que se cuece en su interior, también ha terminado por difuminar a la propia intérprete. Eso sí, sigue siendo un gesto romántico por lo inusual que resulta este alarde entre ellos.

Desde el año 2020 Blanca Suárez y Javier Rey llevan compartiendo sus días, aunque siempre alejando la atención mediática de sus andares. Son muy escasas las referencias entre ambos en público, tan solo alguna que otra declaración robada ante los micrófonos y un par de movimientos en las redes sociales. Como este último que ha tenido el actor al querer felicitar con sus fans de testigos a su amada, usando para ello una imagen borrosa de una chica en la playa. Se presupone que es ella, Blanca, sacando provecho al mar, saltando de felicidad en un momento que ahora les sirve de recuerdo de los buenos instantes disfrutados juntos. Una imagen guardada en el carrete del actor y que le evoca a un día mágico con su chica. Esa que hoy cumple 36 años, número que aparece entre dos corazones rojos como único texto de acompañamiento a la instantánea. A veces no es necesario escribir mucho para demostrar.

Por supuesto, la fotografía de Blanca Suárez en la playa subida por Javier Rey ha causado sensación en las redes sociales. Muchos reparan en el precioso gesto de amor, especialmente por lo inesperado que resulta. Otros aprovechan para felicitar a la actriz por su cumpleaños. Pero también los hay que reparan en la posibilidad de que la intérprete de ‘Las chicas del cable’ esté completamente desnuda, de ahí que su novio haya optado por emborronar la imagen antes de compartirla con el mundo. También está la posibilidad de que lleve un bikini que no se aprecia por la postura en la que aparece inmortalizada en pleno salto. La imaginación no encuentra fronteras.

Como decimos, estos gestos por parte de Javier Rey no son comunes, aunque no haya sido el primero. Ya hizo lo propio el año pasado cuando subió una imagen de Blanca Suárez, también difícilmente reconocible por los claroscuros de la fotografía, y escribiendo un escueto “35”. Esa vez no le acompañaban emojis de corazones rojos. Ese lo puso ella cuando respondió a la publicación. Parece que su relación, muy discreta, es estable y comienzan a tener incluso sus propias tradiciones. Son cuatro años de romance para una pareja de actores que no hicieron muy buenas migas en el set de rodaje. Al menos no cuando se conocieron en 2016 en ‘Lo que escondían sus ojos’, cuando la actriz reconoció que no se llevó muy buena impresión de él: "Cuando te conocí, no me caíste bien, para nada. Me pareciste un imbécil. Y ahora me doy cuenta de que toda la imagen que proyectas es totalmente engañosa”. Y tanto, pues cuatro años después fue su novio, a ese al que ya llama “mi marido”, aunque no hayan intercambiado alianzas ni tengan planes de acercarse al altar.