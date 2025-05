El insólito encuentro entre Úrsula Corberó y su desconocida “hermana gemela”

Se llama Stef Roitman y es una popular influencer y actriz argentina, prácticamente desconocida en España… hasta ahora. Porque es la "hermana gemela" de la también actriz española Úrsula Corberó.

Las dos se conocieron hace apenas unos días durante la entrega de los Premios Platino en Madrid, y el parecido entre ambas es espectacular. La conexión fue absoluta y se han convertido en muy buenas amigas.

De hecho, Úrsula suele viajar bastante a Argentina, país del que es originario su novio, el actor Chino Darín, hijo del prestigioso intérprete Ricardo Darín, al que está unida desde el año 2016, aunque se rumorea que están pasando una crisis y, de momento, viven separados. Él sigue en Míami y ella se ha instalado en Madrid. En la capital también la han confundido con Úrsula en varias ocasiones.

Stef ha desvelado que en Buenos Aires, ciudad en la que nació el 18 de julio de 1994, "no es la primera vez que me confunden con Úrsula, y para mí es un honor porque es una gran actriz, una bella mujer y una preciosura. Yo le digo a los que se confunden que no soy ella, que soy argentina y tengo otro acento". Pero es que son como dos gotas de agua.

Roitman está casada con el cantante venezolano Ricky Montaner, residen habitualmente en Miami, y, aparte de actriz, influencer y presentadora de televisión, es licenciada en Economía de la Empresa. Su popularidad se acrecentó en su país interpretar el personaje de Luciana, Lula, Achával en la telenovela "Simona".