Irene Villa, feliz: "Mi padre está vivo de milagro"

Los últimos días del año pasado llenaron de intranquilidad a Irene Villa. Su padre, Luis Alfonso Villa ingresó de urgencia en la Unidad de Cuidados Imtensivos del Hospital Gómez Ulla madrileño, debido a una pancreatitis biliar aguda.

"Los médicos nos dicen que mi padre ha pasado por una situación muy grave, que hay una estadística mortal altísima, y que él tuvo una suerte muy grande, porque todo lo que se podía complicar se complicó, va a cumplir setenta y siete años y padece un problema cardíaco, renal y respiratorio, y está vivo de milagro".

En estos días, los mensajes de apoyo han sido unánimes.

No se puede ni imaginar la gente que nos ha dado ánimo, que ha rezado en las redes sociales, que nos ha mandado fuerza y energía positiva... Es que entre todos le hemos salvado la vida. Yo no me separo de mi padre en estos días, mi pareja ha venido desde Soria para estar con nosotros, hemos pasado la Nochevieja juntos, estuvimos con mi padre, y mis hijos están con mi ex marido.

¿Cómo han vivido sus niños estos últimos días?

Preocupados por su abuelo, además me veían tan triste...Pero el mayor me dijo: "Mamá, yo no tenia ninguna duda de que se va a curar".

Le vemos poco con su padre, pero sé que la relación es inmejorable.

Estamos muy unidos, siempre está ahí, preocupándose por mi, me dice que si yo le pido que venga lo deja todo. Es un hombre muy independiente, que nos ha cuidado mucho sin reclamarnos nada.

¿Está animado?

Los médicos dicen que la recuperación va para largo. Que tenga mucha paciencia y que vaya poco a poco. Por lo menos, le queda un mes de estancia en el hospital. Resignación y mucha fortaleza…