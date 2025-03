Isa Pantoja reacciona a la broma de Kiko Rivera a su prima Anabel: "No sé si mi madre se lo cogería porque no sé si tiene teléfono o no"

Kiko Rivera ha sido noticia esta semana por la broma viral que le gastó durante el show de comedia de Carlos Mení y Javi Aguilera a Anabel Pantoja, motivo por el que acabó llorando su prima. "A mi madre no la puedo llamar", bromeó el DJ cuando le preguntaron los cómicos quién iba a ser la víctima de la inocentada.

El vídeo se hizo viral y ha sido muy comentado a lo largo de estos días por la divertida reacción de Anabel, que no entendía nada de la situación y se ponía en lo peor, mostrándose muy preocupada por lo que le estaban contando sobre su primo .

Ahora, Isa Pantoja ha reaparecido en "Vamos a ver" como cada viernes y ha comentado con sus compañeros esta broma de su hermano a Anabel, desvelando qué habría hecho si hubiera recibido ella la llamada.

La reacción de Isa Pantoja

"Ya lo había visto. Me hizo gracia pero yo lo veo de otra manera. Si me hubiera llamado a mí lo habría cogido. Me habría resultado tan raro porque pensaría que pasa algo grave. Por eso lo habría cogido. Me hubiera asustado. Pero luego me entero que es mentira y es broma y es cuando me cabreo. Lo mato yo a él", ha confesado Isa Pantoja en "Vamos a ver".

"Mi hermano es de hacer bromas. Hacen gracia pero cuando ha pasado. Sí que le hubiera cogido el móvil porque pensaba que era importante. Al ver después la broma me enfadaría. Me hizo gracia por Anabel, que es ella en estado puro. No sé si mi madre se lo cogería porque no sé si tiene teléfono o no. Si lo coge Agustín el móvil desde luego no le haría ninguna gracia", ha sentenciado la colaboradora de Telecinco.