Última hora de Anabel Pantoja: guerras en el clan, una resolución inminente y ella más melancólica que nunca

Aunque el tiempo parece haberse detenido en la investigación de las lesiones con las que ingresó la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, el proceso sigue abierto y la resolución podría ser inminente. A la espera de la decisión de la Justicia, el caso ha dejado de llenar potadas en la prensa y la influencer y David Rodríguez se permiten unos días de mayor tranquilidad con el apoyo de su entorno.

El deseo expreso de la pareja es "que toda esta pesadilla termine para estar en casa felices los tres y poder vivir nuestra vida". Son optimistas y confían en que la calma volverá al hogar después del ingreso de su hija en el Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria y la posterior investigación judicial por posibles malos tratos.

Poco a poco, Anabel ha ido retomando sus redes sociales, su principal sustento de vida, aunque lo hace desde su faceta más personal y con un tono melancólico. En las últimas horas ha publicado unas imágenes con su amiga Ana Luque y otras en las que recuerda su paso por el concurso "Supervivientes", donde se enamoró del deportista Yulen Pereira. La pareja rompió en marzo de 2023, cuando conoció a David Rodríguez.

Anabel Pantoja y Yulen Pereira Telecinco

En el vídeo publicado en su cuenta de Instagram añade un mensaje: "Gracias por el cambiar el rumbo de mi vida". Y añade: "Pude vivir esta experiencia por dos veces y fue una vivencia que jamás olvidaré… Equipazo que hay detrás de cámaras que sufren, lejos de su casa tantísimo tiempo, pero están 24/7 cuidándonos y protegiéndonos. Os quiero. Todos sabéis quiénes sois".

Mientras, el resto del clan anda a la gresca, sobre todo a raíz del conflicto que mantienen Isa Pantoja y Raquel Bollo, que se desató cuando la diseñadora puso en duda el testimonio de la joven sobre su dura adolescencia en Cantora. Esta misma semana, la hija de la tonadillera ha comentado que le gustaría que Raquel y sus hijos, Manuel y Alma, pasen página y acepten que dieron una mala imagen en Supervivientes por su trato a Asraf. Su primo Manuel ha reaccionado con un contundente comunicado emitido en sus stories de Instagram.

"Necesito comentar lo siguiente: estoy bastante cansado de que siempre se actúe de la misma forma: tirando la piedra y escondiendo la mano. Primero disparo y luego... 'No, es que no están en mi vida, es que me da pereza, no lo han superado'. Aquí no hay nada que superar porque cuando algo te importa 0 en tu día a día poco hay que superar. Y si tú ya me conoces y no te sorprende, ¡a mí menos de ti, querida!". Y zanja: "Ya está bien, que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos".

Manuel Cortés cuestionando los vídeos de 'Supervivientes 2023' Mediaset

Las aguas revueltas llegan hasta Córdoba. Allí Mariló de la Rubia ha anunciado que emprenderá acciones legales contra los que la señalen como topo. Fue Belén Esteban quien, hace unas semanas, comentó en su programa Ni que fuéramos shhh la posibilidad de que existiera un 'topo informativo' que estuviera facilitando a la prensa información personal sobre Anabel Pantoja y David Rodríguez. No desveló la identidad de la persona que estuviera traicionando a sus espaldas a la familia, pero finalmente se señaló a Mariló de la Rubia.

Mariló de la Rubia confirma que tomará medidas legales tras ser señalada como topo de Anabel Pantoja y David Rodríguez Europa Press

En una breve declaración en la calle, Mariló ha enviado un serio aviso al responder con un tajante "sí" cuando le han preguntado si tomará medidas legales contra quienes la difaman.

Isabel Pantoja anuncia su gran proyecto, una serie sobe su vida: "Está entusiasmada" Europa Press

La única que vive un momento dulce es Isabel Pantoja, que acaba de firma de un contrato para "el desarrollo de una serie documental y una de ficción", un proyecto con el que celebra sus 50 años de trayectoria. Su sobrina, siempre unida a ella, ha sido una de las primeras personas en enviarle su felicitación. "A por todas", ha escrito en sus redes sociales mencionando a su tía junto a los emoticonos de una flamenca, una claqueta de cine, unas manos aplaudiendo y un brazo haciendo fuerza.