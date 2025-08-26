Isabel Pisano: viuda de Waldo de los Ríos y amante de Arafat

Isabel Pisano falleció el lunes 25 de agosto a los 81 años en Madrid. La actriz y periodista vivió los últimos años de su vida en un geriátrico de Majadahonda y padecía un deterioro cognitivo avanzado.

Una apasionante trayectoria

La uruguaya fue una de las grandes figuras de las letras de nuestro. Periodista, escritora y actriz, también ejerció de corresponsal de guerra y entrevistó a grandes líderes mundiales.

Isabel Pisano Luis Sevillano La Razón

Más allá de su apasionante trayectoria profesional, su vida estuvo marcada por dos hombres: Waldo de los Ríos y Arafat. Pisano estuvo casada con el compositor hasta el 28 de marzo de 1977, cuando el músico se disparó un tiro en la frente en su dormitorio de la casa familiar que compartían en el barrio madrileño de Conde de Orgaz.

Durante su trabajo como corresponsal, trabajó durante 12 meses con Yasir Arafat, le jefe de la OLP, con el que vivió una historia de amor y al que escribió una íntima biografía.

Su paso por "GH VIP"

A pesar de su extensa trayectoria en el mundo de los medios de comunicación y la cultura, la uruguaya nunca ocultó su situación económica. Este fue uno de los motivos por los que entró a participar en la quitan edición GH VIP", dando el salto a la pequeña pantalla como concursante de realitys.