El merecido homenaje a Lina Morgan en el décimo aniversario de su muerte

Este diecinueve de agosto se cumplieron diez años de la muerte de Lina Morgan, una de las artistas más icónicas de nuestro país. Coincidiendo con tal aniversario, según. Lo cuenta Jesús García Ors, biógrafo de la actriz, “los vecinos de la casa donde vivió Lina han conseguido que el ayuntamiento de Madrid le coloque una placa conmemorativa en la fachada del edificio. Es una noticia que nos llena de satisfacción y de orgullo”.

¿Cuándo tendrá lugar este sentido homenaje?

El homenaje e imposición de la placa tendrá lugar el próximo quince octubre a las doce de la mañana. Para que el ayuntamiento corte la calle ese día necesitamos que asistan muchos fieles seguidores y admiradores de Lina. Era una mujer extraordinaria y todo el mundo la quería mucho.

¿Cómo la recuerda?

Con todo el cariño y admiración. Era una mujer irrepetible, y una artista totalmente inolvidable.

Lina Morgan en una imagen de archivo Gtres

Puestos al habla con Daniel Pontes, el que fuera hombre de confianza y heredero universal de Lina, declina hacer declaraciones y tan solo nos comenta que “llevo una vida muy tranquila, alejada del foco mediático. No voy a hablar”.

Exactamente, la casa donde residió la Morgan las últimas décadas de su vida se encuentra situada en la calle Samaria, en el barrio madrileño del Niño Jesús y muy cerca del parque de El Retiro. Como curiosidad, contar que en el edificio de al lado vivió el dibujante Antonio. Mingote, que ya cuenta con una placa recordatoria en la fachada.

Fue uno de los vecinos de Lina, Ignacio Cuenca, el primero en auspiciar la propuesta de que ella tuviera también su placa. “Me puse en contacto con el ayuntamiento y les propuseel tema de la placa. Al cabo de dos meses me contestaron que se había aprobado la propuesta. Un homenaje totalmente merecido a una mujer que figura con letras de oro en el libro de las mejores actrices españolas de todos los tiempos”.