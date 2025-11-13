Otra operación de pecho y esperma de salmón: los secretos de belleza de Miriam Saavedra

Durante varios años, Miriam Saavedra fue uno de los rostros más habituales de la televisión española. Su historia de amor y desencuentros con Carlos Lozano la convirtieron en protagonista de incontables titulares y tertulias, y su carácter explosivo la llevó a participar en varios realities donde dejó una huella inconfundible. Ganó seguidores y detractores a partes iguales, pero su espontaneidad y sentido del espectáculo la consolidaron como uno de esos personajes que siempre daban juego frente a las cámaras.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Miriam ha ido alejándose de los focos televisivos para centrarse en una faceta mucho más digital. Hoy su presencia se traslada principalmente a las redes sociales, donde comparte su día a día, colabora con marcas y cultiva una imagen más cuidada y cercana a la de una influencer.

De hecho, ni siquiera ha mostrado a su pareja, un hombre alemán con el que sale desde hace años y del que no ha querido ofrecer muchos detalles, demostrando así que su nueva vida está alejada de la crónica social.

Sus publicaciones en Instagram se centran ahora en moda o belleza, y acaba de recomendar a sus más de 200.000 seguidores un raro tratamiento estético a base de esperma de salmón. Se trata de los célebres exosomas, que se han convertido en una de las últimas tendencias en medicina estética para rejuvenecer la piel. Aunque su origen suene peculiar, la realidad es que son microvesículas con una alta concentración de proteínas, aminoácidos y factores de crecimiento que estimulan la regeneración celular.

Miriam Saavedra Gtres

En este caso, el esperma de salmón se utiliza por su composición rica en ADN y nutrientes que favorecen la producción de colágeno y elastina, ayudando a mejorar la firmeza, la luminosidad y la textura del rostro. Sus defensores aseguran que los resultados son visibles desde las primeras sesiones: una piel más tersa, hidratada y con menos arrugas finas.

Además, Miriam Saavedra ha aconsejado a sus seguidoras que se lo piensen dos veces antes de pasar por quirófano para aumentar el tamaño de sus senos. Ella lo hizo cuando el maxivolumen era una tendencia en este sentido y, arrepentida años después, tuvo que volver a operarse para reducirse los implantes. “Ahora me gustan los pechos pequeños, son más elegantes”, dice.

Aunque la mayoría de comentarios que recibe son positivos, algunos usuarios no han reparado en resaltar su evidente delgadez, llegando a plantear que podría tener un problema de salud. Sin embargo, ella asegura que su figura es parte de su herencia genética y que se alimenta perfectamente: “Estoy sana y es lo que importa”.