Javier Ungría saca las garras por su familia tras las incendiarias declaraciones de Elena Tablada sobre ellos: su tajante respuesta

Javier Ungría es uno de los protagonistas de la semana a raíz de las últimas declaraciones de Elena Tablada sobre la mala relación que mantenía con su hija mayor, Ella, fruto de su relación con David Bisbal. Según la diseñadora, el exconcursante de "Supervivientes" le tenía "manía" y éste fue uno de los motivos por los que se rompió su relación.

"Yo seguía pensando que él tenía que madurar, que no podía ser así, no me entraba en la cabeza... Todo esto empezó cuando nació Camila, hasta que ya un día me lo dijo así: "Tenemos que hablar, nunca más voy a hacer un viaje con Ella, le he cogido manía. Hay cosas que hace que no aguanto y hay cosas que no hace que no aguanto también (...) David no lo sabía. Yo cuando decidí separarme le dije: "Oye mira, la relación entre Javier y Ella no está fluyendo como a mí me gustaría". Ella es una niña muy buena, muy calladita, no es contestona... Pero ella normalizaba que eso fuese así desde que nació Camila. A mí se me partía el corazón y cuando me dijo eso le dije: "Te tienes que ir'", relata Tablada en el documental "Me quedo conmigo".

Javier Ungría sale en defensa de su familia tras los ataques de Elena Tablada

Como era de esperar, las palabras de la diseñadora han causado un gran revuelo mediático y han puesto a Ungría en el ojo del huracán y ahora, dos días después de salir a la luz estas incendiarias declaraciones, el empresario ha roto su silencio en Instagram a través de una carta. "Ojalá pudiese volver a nacer porque, si así fuese, volvería a elegir a todos y a cada uno de los miembros de mi familia. No solo por su brillo interior, sino por ser empáticos, generosos, cercanos, dispuestos y predispuestos, amables, leales, educados (que parece un delito), divertidos y extraordinarios hijos, padres tíos y hermanos. Yo sé la suerte que tengo, mi hija aún no pero todo llega porque el tiempo vuela", ha escrito, añadiendo que "es de bien nacido ser agradecido".

Así, Javier Ungría responde a las palabras que Elena Tablada declaró sobre su familia, de sus padres y hermanas. La diseñadora los definió "muy protocolarios" y que lo hacen todo "por la imagen". A las mujeres de la familia, además, las describió como "malas" y a la madre le compara con Maléfica, señalando que es "histriónica, pero que tiene otra cara".