Los Javis, juntos y revueltos tras su ruptura: la imagen que demuestra que siguen siendo íntimos

Los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi, se habían convertido en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama cultural español, tanto por su talento conjunto en teatro, cine y televisión como por su estilo de vida abierto y cercano con sus seguidores.

Su relación, admirada por muchos, trascendía lo personal y se proyectaba en proyectos creativos que habían conquistado al público, desde series hasta musicales, consolidando su imagen como un tándem imparable en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, su reciente ruptura sorprendió a muchos y generó un verdadero terremoto mediático, dada la cercanía que mantenían con la prensa y sus fans a través de redes sociales.

El revuelo alrededor de la separación fue inmediato, con titulares y especulaciones sobre los motivos, la convivencia profesional tras la ruptura y cómo afectaría sus proyectos futuros. Medios de comunicación y seguidores se volcaron en analizar cada gesto, publicación o comentario, convirtiendo la vida privada de los Javis en tema de debate público. A pesar de la atención, ambos han mostrado una intención de mantener el respeto mutuo y la profesionalidad, dejando entrever que, aunque su vínculo amoroso haya terminado, su amistad seguirá intacta.

“Todo está perfecto, todo está genial. La vida es así y ya está. No hay que tenerle miedo a los cambios. Estoy contento y él también. ¿Cómo no le voy a seguir queriendo? Tenemos miles de proyectos juntos. Somos superamigos. Era mi mejor amigo antes de ser mi pareja, va a seguir siendo así”, expresó Ambrossi ante las cámaras en sus primeras declaraciones públicas tras la ruptura.

Los Javis Gtres

Y como una imagen vale más que mil palabras, Calvo acaba de demostrar que lo suyo no son declaraciones vacías, sino que realmente siguen siendo tan amigos como cuando eran pareja. El cineasta ha compartido una imagen tomada por él mismo en la que aparece su ex junto a otra amiga, disfrutando y divirtiéndose durante un viaje a Grecia.

“La trama se complica”, dice Calvo con ironía, dejando claro que su relación con Ambrossi sigue siendo tan estrecha que incluso se van de viaje juntos tras la ruptura. Un ejemplo de separación amistosa del que otras muchas parejas deberían tomar nota…

En la imagen, Ambrossi luce una camiseta que dice “I love my girlfriend” (amo a mi novia en castellano), un souvenir con el que podría haberse hecho durante su ruta por la Acrópolis de Atenas, donde se encuentra la tienda en la que se han detenido para tomarse la foto.