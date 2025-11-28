Amor
María José Suárez confirma la relación de Eva González y Nacho: "Se nos ha enamorado"
La sevillana, íntima de la modelo, se ha pronunciado sobre la actual situación sentimental de su amiga
Eva González ya no se esconde. La modelo ha encontrado el amor al lado de Nacho, un joven sevillano que le ha devuelto la ilusión tras su divorcio con Cayetano Rivera. Desde que la pareja tomó caminos separados en octubre de 2022, la modelo no había sido relacionada sentimentalmente con ningún hombre hasta ahora, tres años después de su ruptura con el diestro.
María José Suárez se pronuncia sobre el nuevo amor de Eva
Desde que salieron a la luz las primeras imágenes de la pareja en octubre, Eva González no ha confirmado públicamente su relación con Nacho. Aún así, ambos han sido fotografiados en diferentes ocasiones disfrutando de planes por Sevilla. Este fin de semana, la presentadora y su nuevo amor tuvieron una cita en una terraza de la capital hispalense.
No ha sido hasta ahora cuando María José Suárez, íntima de Eva, ha confirmado oficialmente su nueva relación con el sevillano. "Eva ahora que se nos ha enamorado, ¿no? Es su amigo. Pero que también se ha llevado 3 o 4 años desde que lo dejó con Cayetano sola, y que era un tiempo, yo creo, necesario, necesario", ha declarado la modelo sobre el buen momento sentimental que atraviesa la presentadora de "La Voz", añadiendo que "ya le tocaba" volver a enamorarse.
De momento, María José Suárez no conoce a la nueva pareja de su amiga. "Yo no lo conozco todavía, pero ya le dije ayer hablando con ella que hay que tomar un cafetito, que ya toca", ha desvelado la ex de Álvaro Muñoz Escassi.
María José Suárez, sin ganas de enamorarse
A diferencia que su amiga Eva, María José tiene cerrada la puerta al amor. "No, ahora mismo no tengo ganas, uff, es que ¿sabes qué? ahora mismo estoy muy bien, o sea, yo sola, y con mi niño, y con mi trabajo, y ahora mismo no me apetece, pero no me apetece porque he tenido muchas relaciones, y no he estado sola nunca, o sea, siempre una relación detrás de otra, entonces ahora que yo estoy bien, sola, me gustaría alargarlo. Estoy muy feliz", ha confesado la modelo. Tras su polémica ruptura con Escassi en junio de 2024, la sevillana se encuentra centrada en sí misma.
