Jessica Bueno estalla por las críticas: ¿De dónde saca el dinero para sus lujos? ¿Y sus hijos?

Jessica Bueno está apurando las semanas de verano que le quedan antes de regresar a Honduras. Será una de las concursantes de ‘Supervivientes All Stars’, lo que le devolverá a los Cayos Cochinos, escenario de su historia de amor con Kiko Rivera, padre de su primogénito. Pero antes de pasarlas canutas con hambre, inclemencias del tiempo y compañeros con un fuerte carácter, está decidida a exprimir al máximo sus vacaciones. Pero se le han agriado. Y es que las críticas se han cebado con ella por estar pasándolo en grande con sus amigas quemando tarjeta de crédito y sin sus hijos.

Son muchos los usuarios de redes sociales que han puesto la voz en grito. Denuncian que sus lloros por sus problemas económicos han quedado atrás con unas vacaciones no aptas para todos los bolsillos, pero también por no estar con sus tres hijos, sino con amigas. Ella, harta de sentirse señalada, ha terminado estallando. Ha hecho un alto en su tarea de presumir de exclusivos planes para dar la cara ante la polémica que amenaza con arruinarle el disfrute.

Jessica Bueno estalla por las críticas que amenazan su verano

La modelo se sentaba en los platós de Telecinco para denunciar que su exmarido, Jota Peleteiro, no se hacía cargo de la manutención de sus hijos. Decía estar en una situación precaria, motivo por el cual dejó Bilbao para regresar a Sevilla. Pero ahora en redes sociales presume de estar todo el verano con planes que no están al alcance de cualquiera. ¿De dónde saca el dinero? ¿No estaba con apuros económicos? Esto es lo que denuncian muchos, mientras ella también se ha dejado ver junto a un misterioso hombre que señalan como su posible nuevo amor. Ella lo niega, dice que es solo un amigo, pero eleva el tono al defender su intenso verano de las quejas ajenas.

La maniquí ha querido dejar claro que sus hijos también tienen padres y no es solo responsabilidad de ella cuidarlos. Reclama su derecho a irse de vacaciones con amigas si le apetece y tiene ocasión: “Mis peques en verano están 15 días con sus padres y 15 días conmigo. Las primeras quincenas les tocan a ellos, entonces, al estar en la primera quincena están con sus padres. Entonces es cuando yo ahí aprovecho para hacer planes sin ellos, porque no están conmigo. Por supuestísimo, cuando vuelvan, voy a exprimirlos al máximo esas dos semanas de agosto para hacer planes con mis peques. Luego, desde septiembre a verano, el día a día están conmigo siempre”, matiza.

“Justamente este año, desde septiembre voy a estar fuera, ojalá dos meses, porque me voy a trabajar”, desvela sin querer cuándo comienza ‘Supervivientes All Stars’ y también la duración del reality que le mantendrá en Honduras luchando por el preciado maletín. Ella es la primera concursante confirmada y aún no sabe con quién se medirá las fuerzas. Serán otros titanes que han pasado por la isla en anteriores ediciones del programa y que serán fuertes rivales.

Pero lo que más interesaba a sus fans es cómo puede permitirse ropa de primeras marcas, hoteles cinco estrellas o pasar el día navegando a bordo de un yate. Lujos que contrastan con el hecho de haber denunciado vivir con escasos recursos por falta de trabajo y ayuda de sus ex, acusando por ejemplo a Jota Peleteiro de deberle 40.000 euros. Jessica Bueno es contundente: “Para los que os preocupáis por mis ahorros y mi economía, no sé si os dais cuenta de que cada vez que to pongo ‘colaboración’ o ‘publi’ es trabajo. Yo estoy trabajando ahí. O me están pagando o me están cediendo el producto o la experiencia a cambio de la publicidad que yo les pueda hacer. Yo no estoy gastando nada ahí”, matiza la influencer.