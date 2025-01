Lolita denuncia el uso de su imagen en una campaña contra la incontinencia urinaria

En los últimos años se ha popularizado en redes sociales una práctica que se ha convertido en la peor pesadilla de los famosos. Cuentas de origen desconocido promocionan productos o servicios con la imagen de algún rostro conocido, creando la falsa sensación de que se trata de un acuerdo de publicidad con el personaje en cuestión. Quim Gutiérrez o Martiño Rivas han sido algunos de los que han visto cómo se ha utilizado su imagen sin su permiso, y la última en sufrir esta lacra ha sido Lolita Flores.

La cantante acaba de denunciar a través de sus redes sociales que una cuenta ha publicado una imagen suya para promocionar una campaña contra la incontinencia urinaria. En la falsa imagen se aprecia a la supuesta Lolila sujetando un cartel (con unas manos que evidentemente no son las suyas) que dice el siguiente mensaje: “¡Queridas mujeres! La incontinencia urinaria desaparecerá para siempre si dejan de usar estos productos”.

Un uso ilegítimo de la imagen de la artista por el que ha estallado en su cuenta de Instagram: “Quiero denunciar esta cuenta por usar mi imagen. Es falsa. Nunca me he hecho esa foto ni he publicitado nada por el estilo, y no son mis manos. Busco la cuenta y no me sale. Por favor, ayuda. Me parece una falta de respeto, a mi persona y a todas esas mujeres que padezcan esta enfermedad. Gracias”.

Una publicación que también ha indignado a su hija, Elena Furiase, que comenta: “Se nota perfectamente que no eres tú, pero sí, es para denunciar”. Una reacción similar a la de Cari Lapique: “Qué gente tan sinvergüenza”.

Algo más constructiva ha estado Charo Reina, que ha indicado a Lolita cómo debe actuar si quiere poner el asunto en manos de las autoridades: “Esa es una cuenta de Facebook, Loli. Hay que denunciarla en delitos informáticos. Usurpación de personalidad, derecho al honor y utilización de tu imagen, entre otras cosas. Ay, Dios”.