Jorge Fernández habla sobre los problemas de salud que sufrió: "Adelgacé 12 kilos"

Jorge Fernándezse ha hecho viral tras hablar sobre los problemas de salud que padeció, en el podcast "Tengo un plan". El presentador sufrió una grave intoxicación de mercurio en sangre por un excesivo consumo de atún. "Yo hace siete u ocho años me empecé a encontrar muy mal, y no entendía por qué. Cuido mi alimentación, hago deporte y gestiono mi sueño, y no entendía qué es lo que hacía mal", ha revelado Jorge en el podcast. Los médicos descubrieron entonces que padecía varias enfermedades: "Resulta que por un lado tenía un síndrome de Lyme por la picadura de una garrapata y no me di cuenta, una enfermedad que es multifactorial y provoca que el organismo se vuelva loco, tanto hormonalmente como metabólicamente y vi que tenía muchos niveles de mercurio".

"Empiezas a encontrarte fatigado, sin energía, y estuve durante muchos años intentando encontrar qué me pasaba", explica. Todo debido al consumo diario de atún porque pensaba que era bueno "porque es proteína, porque tiene Omega 3 y es saludable". "Yo no sabía que el atún tenía mercurio, y lo consumía incluso crudo, hasta el punto de ponerme morado. De ahí que tuviese esos niveles de mercurio, que no es otra cosa que un desestabilizador hormonal y te fastidia todo el organismo", confiesa.

"Adelgacé 12 kilos y no sabía por qué, me empeñaba en comer hasta 3.000 calorías, intentaba hacer todo lo posible para coger peso y no lo conseguía", ha explicado el que fuera Mister España. "Tampoco podía hacer ejercicio porque me dolía todo, ni siquiera podía levantar las pesas de 2 kilos, también tenía distensión abdominal". Una situación que provocó problemas en su salud mental: "Incluso entré en depresión. Estaba siempre de mal humor, pero aprendí a decir que no y durante un año me enfoqué en curarme".