Jorge Fernández habla de su enfermedad: "Es muy jodida, yo tuve mala suerte"

En una reciente entrevista en el programa 'Espejo Público', Jorge Fernández, conocido por su papel como presentador en 'La ruleta de la suerte', abrió su corazón y compartió su lucha contra la enfermedad de Lyme, una dolencia transmitida por garrapatas.

El presentador de Antena 3 describió la enfermedad como "muy jodida", destacando la gravedad del problema. Explicó cómo fue diagnosticado hace cinco o seis años, resaltando las dificultades que enfrentó para "obtener un diagnóstico certero" debido a "la falta de conocimiento sobre la enfermedad en España". Fernández reveló que muchos médicos "desconocen la enfermedad de Lyme o la confunden con otras afecciones" debido a su falta de reconocimiento oficial en el país. Esta confusión prolongó su sufrimiento, ya que inicialmente se le diagnosticó fibromialgia facial crónica, una condición que no abordaba adecuadamente sus síntomas reales.

El modelo describió los síntomas "devastadores" que experimentó, desde fatiga y dolor articular hasta neblina mental y cambios de humor. A pesar de los avances en su tratamiento, aún enfrenta desafíos, especialmente dolor articular y problemas estomacales. Además, Fernández resaltó "la importancia de la pronta atención médicay lanecesidad de encontrar profesionales capacitados" en el manejo de la enfermedad de Lyme. Destacó la importancia de seguir protocolos específicos de tratamiento, especialmente durante las primeras semanas después de la picadura de una garrapata infectada.

Asimismo, el presentador aprovechó la oportunidad para concientizar sobre la enfermedad y destacar la necesidad de una mayor comprensión y reconocimiento por parte de la comunidad médica y la sociedad en general. "Para no alarmar, no todas las garrapatas contagian, solo las que están contaminadas normalmente por un venado. Yo tuve mala suerte. Cuando me lo diagnosticaron ni yo sabía lo que era. Llevaba tres años jodido, perdí 13 kilos. No lo dejé pasar y al menos sabía lo que me pasaba", declaró.