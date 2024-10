José Ángel Calvo, último novio de Sonia Martínez: "La saqué del mundo de la prostitución"

José Ángel Calvo fue el último amor de Sonia Martínez, el hombre con el que compartió alegrías, las pocas, y tristezas hasta unos meses antes de su muerte, hace treinta años, víctima del sida. Todavía hoy la recuerda “con amor”, a pesar de que rompieron una relación que iba a acabar en boda cuando la presentadora dejara su adicción a las drogas.

"Estuve al lado de Sonia en su peor año, el más chungo, pero acabamos rompiendo, a mí me ingresaron en un hospital por una dolencia y perdí el contacto con ella en sus últimos meses de vida", dice a LA RAZÓN.

- ¿Cómo se enteró de su fallecimiento?

- Cuando seguía en el hospital. Recuerdo que ese año le hicieron una entrevista en Antena 3 y le pagaron muy bien. Ese dinero era para entrar en una clínica de desintoxicación, en la que estuvo un mes y medio, hasta que no pudo aguantar más el “mono”. Me llamó y fui a recogerla… una semana después decidió que no quería seguir el tratamiento a base de pastillas y que iba a volver a drogarse. Y al final rompimos. Yo no podía mantener, ni aguantar, la vida que ella buscaba.

- Pero estaba decidido a casarse…

- Sí, de hecho rompí una relación sentimental para irme con Sonia. Quise casarme con ella pero con la condición de que dejara las drogas.

- ¿Dónde la conoció ?

- En la Casa de Campo, donde Sonia ejercía la prostitución. Empatizamos y me di cuenta de que me estaba enamorando de ella. Intenté por todos los medios que encauzara su vida por el buen camino, hice todo lo posible para que recapacitara, pero siempre recaía.

- ¿Está convencido de que le quería de verdad o se le pasa por la cabeza que intimaba con usted por interés económico?

- Creo que me quería, pero, también, que había un poder más fuerte que el amor, que era el de las drogas. Su muerte fue un golpe muy duro, me puse a llorar en el hospital sin poder contener el llanto, un mazazo… lo malo es que me acababan de operar de los intestinos, estaba convaleciente y no pude asistir a su entierro.

Sonia Martinez Tiempo

- Hasta entonces vivía en el piso de un tal José Luis…

- Lo utilizaba para recibir a sus clientes, porque, como sabe muy bien, se prostituía. Y fui yo quien la sacó de ese mundo confiando en que acabaría rehabilitándose. Algo que, a la postre, fue un imposible.

- ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos?

- Un año. Y te aseguro que era una delicia de persona cuando se encontraba bien, pero fue una relación un tanto tumultuosa porque necesitaba mucha droga para mantenerse. Si hubiera estado “limpia” habría sido la mujer más maravillosa del mundo

- ¿No suponía un riesgo mantener sexo con una enferma de sida?

- Tomábamos todas las preocupaciones posibles, manteníamos la protección adecuada.

- Se fue de este mundo sin cumplir el sueño de recuperar la custodia de su hija.

- Me hablaba mucho de la niña, quería curarse para recuperarla, pero las drogas podían más que sus intenciones de curarse. Yo la recuerdo siempre como un amor que no pudo ser. El dolor en el corazón por ella aún se mantiene con el paso del tiempo.