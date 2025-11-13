José Luis Martínez-Almeida, al ser preguntado por su hijo Lucas: "Estas Navidades van a ser diferentes"

La Navidad ha comenzado en Madrid, y lo ha hecho con el brillo discreto de la solidaridad. En la luminosa Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, el alcalde José Luis Martínez-Almeida presidió, junto a la Infanta Doña Elena, Simoneta Gómez-Acebo y Josefina Sánchez Errázuriz, presidenta de la ONG Nuevo Futuro, la inauguración de una nueva edición de El Rastrillo Solidario, uno de los eventos benéficos más esperados del año.

Con la naturalidad y el humor que lo caracterizan, Almeida volvió a demostrar su compromiso con las causas sociales, haciendo un hueco en su apretada agenda para respaldar a una organización con más de medio siglo de trabajo a favor de la infancia más vulnerable. "Un año más aquí, más fácil no se lo podemos poner a los madrileños. Vienen al corazón de la ciudad, a Cibeles, y tienen hasta el domingo para hacer compras navideñas y también para donar a Nuevo Futuro, una organización extraordinaria que lleva décadas haciendo una labor fundamental en favor de los más desfavorecido", afirmó el alcalde con orgullo.

Con un guiño cómplice, añadió entre risas: "Yo ya he echado el ojo a algunas cosas, así que tendré que bajar con calma a comprar. Y como tengo el despacho arriba, me resulta más fácil: es la ventaja de ser el casero". Un comentario que arrancó sonrisas entre los asistentes, reflejo del tono cálido y cercano con el que el regidor suele abordar los actos públicos.

Inauguración del Rastrillo de Nuevo Futuro 2025 José Oliva Europa Press

El Rastrillo de Nuevo Futuro, que este año celebra su 54ª edición, se ha consolidado como una cita imprescindible del calendario madrileño. Durante cuatro días, la Galería de Cristal se convierte en un espacio donde la filantropía y la elegancia se dan la mano: más de treinta puestos de decoración, moda, antigüedades, complementos y gastronomía ofrecen una experiencia tan festiva como solidaria.

Para Almeida, sin embargo, esta edición tiene un significado especial. Será su primera Navidad junto a Teresa Urquijo y su hijo Lucas, nacido el pasado mes de julio. "Muy ilusionantes, ¿no? Creo que van a ser unas Navidades muy bonitas, muy diferentes y muy bonitas", confesó con una sonrisa de padre primerizo. Unas palabras que humanizan la figura del político y lo acercan, quizá más que nunca, al ciudadano de a pie.

Antes de abandonar el recinto, el alcalde quiso dedicar un mensaje de gratitud a la Familia Real, cuya presencia y apoyo han sido constantes a lo largo de los años: "Siempre ha estado acompañándoos, siempre ha acompañado a Nuevo Futuro. Es una buena muestra del compromiso que mantiene con las causas sociales".

En un Madrid que ya se viste de luces y esperanza, José Luis Martínez-Almeida reafirma así su papel como anfitrión de una ciudad que encuentra en la solidaridad su verdadero espíritu navideño.