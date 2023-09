Juan del Val muestra el tatuaje que tiene en honor a Nuria Roca y desvela si se arrepiente de hácerselo

Nuria Roca y Juan del Val conforman uno de los matrimonios más consolidados del panorama nacional. Ambos forman una dupla perfecta, tanto en el terreno sentimental como laboral y el televisivo, en su última intervención en el programa "La Roca", espacio que presenta su mujer, ha vuelto a enseñar el tatuaje que se hizo en honor a la madre de sus hijos, una de las mayores muestras de amor que le dedicó a la periodista.

Juan del Val lleva tatuado en el brazo la letra N en tamaño XXL junto a la palabra "incondicional" y se siente muy orgulloso de haberse grabado en su piel para siempre un diseño dedicado a su mujer. En España, según una colaboradora del programa, más de la mitad de la gente tatuada se arrepiente de alguno de sus grabados y, tras escuchar esta afirmación, el televisivo no dudó en expresar su opinión sobre los tatuajes y, en su caso, lo que significan para él: "Yo necesito hacerme tatuajes de los que tenga la absoluta certeza de que no me voy a arrepentir. Yo tengo a mis tres hijos, por lo que no me puedo arrepentir, y tengo a Nuria".

Juan del Val enseña su tatuaje en honor a Nuria Roca en "La Roca" La Sexta

Sobre si en un futuro se separa de su mujer, Juan del Val ha sido muy tajante: "Pues dejarlo, pero porque forma parte de mi vida y yo jamás me arrepentiría de haber estado con Nuria. Si tengo otra pareja, tendrá que asumir donde está mi vida, y mi vida es Nuria". "Es una N como una casa y hay una palabra escrita por Nuria que pone incondicional y si mañana nos separamos esto seguirá siendo Nuria y esto seguirá siendo incondicional", terminó declarando sobre el asunto.

Pero lo cierto es que resulta inviable que Juan del Val y Nuria Roca rompan su matrimonio. La pareja lleva toda una vida junta, tanto dentro como fuera de la televisión. Es innegable la química que siguen teniendo a lo largo de los años y su relación parece estar a prueba de balas. Sienten admiración el uno por el otro y han conseguido mantener la chispa del amor. Así hablaba la presentadora en una entrevista a "Lecturas" sobre la fórmula "antidesgaste" de su relación: "Yo solo sé lo que quiero y sé que estoy con la pareja que quiero estar porque me lo paso bien. No solamente es que lo quiera, que querer a una pareja es bastante fácil. Sino que también me gusta, y gustarse es mucho más complicado. A mí me gusta mucho mi pareja y los dos nos gustamos mucho, nos respetamos y nos admiramos. A partir de ahí, también nos reímos y nos gusta hacer las cosas juntos".