La amiga íntima de Iker Casillas rompe su silencio: Juliana Pantoja y sus tres años de “un amor muy lindo”

Las amigas especiales de Iker Casillas están dando mucho que hablar. Es normal, pues son muchas. En la lista de conquistas del futbolista están sumándose cada día más nombres y en lo que va de semana ya hay cuatro nuevas “amigas íntimas”. El jugador guardaba silencio sobre ellas, mientras se lo pasaba bomba en Cartagena de Indias. Aquí ha sido visto disfrutando de los placeres de Colombia con Juliana Pantoja, con la que ya habría acudido al mismo exclusivo resort hace tres años y con la que ha hecho muy buenas migas.

Pero hay otras féminas en escena. De ellas él no dice nada, aunque a Juliana sí que la ha negado públicamente a través de ‘TardeAR’. Escribió a Leticia Requejo para dejar claro que ella no es su novia: “Me desmiente que tenga algo con la Pantoja de Colombia. De la única chica de la que me ha hablado, cuando yo le he preguntado por ‘E’ no me ha desmentido”. Está enfadado y quiere dejar bien claro “que está soltero, que él puede hacer lo que le dé la gana”. Pero parece que esto ha molestado a Juliana, que ha roto su silencio para aclarar, por su lado, que el jugador madrileño miente y que entre ellos ha habido algo estos tres años.

Iker Casillas en una imagen de archivo Gtres

La amiga íntima de Iker Casillas rompe su silencio

La joven colombiana asegura que, a raíz de la publicación de su historia de amor, él ha decidido cortar radicalmente todo contacto. Esto fue ayer martes 22 de julio. Tres años de estrecha amistad, con supuestos derechos, finiquitados de repente. Esto es lo que ha forzado que ella quiera gritar a los cuatro vientos lo que ha habido entre ellos en las sombras este tiempo: “Llevamos hablando tres años. La razón de venir a Colombia fue por mí”, asegura la joven, que emplaza el inicio de su relación en verano del 2022. Le pidió una foto, entablaron amistad y después lo suyo fue más allá.

“Él era una persona que yo quería mucho. Era como un amor más puro. Era un amor muy lindo, ¿sabes? Él me cuidaba bastante. No era el tipo de relación donde solo teníamos relaciones sexuales. Eso era lo menos importante. Nos quisimos mucho. Si tu vienes a exponerte tanto a Colombia por alguien con quien llevas hablando tres años, siendo una figura pública, uno pensaría que también estaba enamorado”, llega a decir la psicóloga colombiana.

Eso sí, tenía los pies en la tierra y sabía que él no era hombre de una sola mujer: “Yo le quería mucho. Obviamente yo sabía que él estaba teniendo otras relaciones. ¿Tú crees que yo soy boba? Eso a mí es lo que menos me duele”. Lo que le molesta es la forma en la que ha abandonado su vida, justo al día siguiente de aparecer su nombre en la prensa, además de las numerosas fotos que se tomaron durante su estancia en Colombia. “Me dijo no me hables más, abrazo. Y yo le dije adiós”. Así ha terminado lo suyo. Él está muy enfadado.