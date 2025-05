Karol G rompe el silencio: "Fue una ‘fucking’ pesadilla"

Cuando Karol G canta sobre el desamor, lo hace con propiedad. Pero esta vez no se trata de una letra contagiosa ni de un video viral, sino de su historia personal, contada con una franqueza inusual en el nuevo documental de Netflix Mañana fue muy bonito. La artista paisa, uno de los nombres más potentes del pop latino, se sincera sobre su ascenso meteórico... y la caída emocional que vivió tras su relación con Anuel AA.

El romance, que duró tres años y captó titulares en todo el continente, terminó en 2021. Pero no fue una ruptura cualquiera. "Mi relación pasada fue muy tóxica, salir de ahí fue muy difícil", confiesa Karol G en uno de los momentos más crudos del documental. "Me despertaba y sentía que me iba a morir, que como persona no tenía valor". Y aunque hoy la vemos encabezando festivales y batiendo récords de streaming, hubo un momento en que ni siquiera quería salir de casa.

Infierno emocional

El contraste no puede ser más fuerte. En 2019, cuando su éxito Tusa rompía todos los esquemas, su vida personal ya empezaba a tambalearse. Lo que parecía una etapa dorada para su carrera era, en lo privado, un infierno emocional: "Fue una ‘fucking’ pesadilla", dice sin rodeos. Según ella misma relata, la dependencia emocional y el desgaste fueron tales que llegó a perder de vista su propio valor.

Karol G is performing live AFP

Pero como buena artista, Karol transformó el dolor en arte. "Lo bonito que dejó todo eso fue que, por medio de mis canciones, tuve la oportunidad de hablar por muchas personas que no saben expresar lo que sienten". En ese proceso de sanación apareció Feid, colega de la industria y, con el tiempo, mucho más. Se conocieron en 2021 trabajando juntos en el tema Friki, y aunque su romance no se hizo público hasta 2023, la conexión fue instantánea.

Hoy, Karol G vive un momento dulce. En la premiere de Mañana fue muy bonito, posó sonriente junto a Feid, demostrando que el amor —el sano— sí puede tener una segunda temporada. Atrás queda la tormenta, y frente a ella, un público que no solo corea sus éxitos, sino que ahora también conoce su historia.