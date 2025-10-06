Kiko Jiménez se somete a un injerto capilar: primeras fotos de su intervención

Kiko Jiménez y Sofía Suescun han estado en boca de todos este verano. La supuesta infidelidad de la influencer a su novio con Juan Faro supuso un escándalo mayúsculo. Ellos optaron por el silencio como mejor respuesta a la polémica y no quisieron dar muestras de su crisis de pareja en redes sociales, donde todo transcurría de manera idílica y sin evidencias de lo que realmente discutían en privado. El tiempo ha pasado y ellos han logrado alejar el temporal. También por los pulsos mediáticos que Maite Galdeano y Cristian Suescun les proponían y les dejaban constantemente entre la espada y la pared. El silencio ha sido su mejor aliado.

Cuando el huracán ha pasado de largo, ellos dan muestras de que poco o nada han sufrido. Un espectacular viaje a Tailandia, escapadas y cenas románticas, mucho entrenamiento, consejos de alimentación y cuidado personal, mucha moda y algún que otro vídeo gracioso. Poco de realidad, pero grandes dosis de entretenimiento. Así se resumen sus redes sociales estos convulsos meses, donde ahora Kiko Jiménez da buena cuenta de cómo ha sido su último retoque estético. Uno con el que trata de conseguir el repoblar de su cabellera, tras ver que comenzaba a clarear, dejando ante la crítica mirada de sus fans sus entradas y la incipiente coronilla.

El resultado del injerto de pelo de Kiko Jiménez

La caída del cabello se estaba convirtiendo en un problema para el novio de Sofía Suescun. Cada vez veía que perdía más volumen y ya no podía hacerse tan elaborados peinados para sus intervenciones televisivas o iniciativas virales. Es por eso que ha decidido ponerse en manos profesionales para someterse a una intervención de injerto de pelo y eliminar con ello su complejo. Un proceso que no ha querido llevar en la intimidad y ha compartido con su más de 500.000 seguidores.

Detalle de la coronilla de Kiko Jiménez Instagram

Todo comenzó cuando el influencer mostró cómo le clareaba el cabello en algunas zonas. Lo que peor llevaba era la coronilla, pues esta zona era más difícil de disimular. Aun así tenía suerte porque “como tenía el pelo largo y rizado, no se apreciaba”. O eso creía él, pues en varias imágenes compartidas con sus fans se puede comprobar que sí se podían ver esos “clareos importantes”. Él lo achaca a problemas personales, sin hacer referencia a deslealtades de su novia ni a los quebraderos de cabeza que le ocasiona su familia política. También a sus pasos por ‘Supervivientes’, que habrían arruinado su “pelazo”, como él lo denomina.

Kiko Jiménez en la fase previa a su injerto de pelo Instagram

Ahora ya no luce ese “pelazo” del que se sentía tan orgulloso. Su imagen es bien distinta, con la cabeza rapada al cero y con las zonas en las que se le ha realizado el injerto capilar enrojecido. Pelo a pelo, folículo a folículo, Kiko Jiménez, a sus 33 años, ha repoblado la región de las entradas y también la central de la coronilla. Así se muestra ante sus seguidores, aún con cierta hinchazón y moretones que resultan de su paso por el centro de estética.

Kiko Jiménez en su recuperación tras el injerto capilar Instagram

Kiko Jiménez aún debe esperar unos meses para ver el resultado final y que el nuevo cabello injertado crezca, pero ya se hace a una idea. De ahí que se pregunté “¿por qué no lo hice antes?”. Está dolorido, pero cuenta con la inestimable ayuda de Sofía Suescun, que no solo hace las veces de enfermera, sino también de cocinera como así está presumiendo su chico en redes. También parece estar muy feliz de la clínica elegida, especialmente porque gracias a una colaboración viral le ha salido gratis y con tan solo presumir del proceso y el resultado la cuenta está pagada. Eso siempre anima a pasar por quirófano.