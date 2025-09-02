Maite Galdeano se da de baja del seguro de vida para castigar a Sofía Suescun

La familia Suescun-Galdeano está haciendo aguas y protagonizando polémicas muy amargas este verano. Ya el año pasado se destruyó su vínculo cuando madre e hija terminaron distanciadas. Sofía Suescun se hartó de que su progenitora tensase la cuerda con Kiko Jiménez, a quien culpa de todos sus males. No le quiere para su hija y al hacer un pulso perdió. La influencer apostó por el amor y se alejó de su familia. Ahora llegan rumores de infidelidad por su parte al colaborador con otro apuesto youtuber. El escándalo es mayúsculo, pero los protagonistas prefieren pasar de unos y otros y pasear su amor por Tailandia.

Mientras tanto, Maite Galdeano comienza a aceptar que ha perdido a su niña, aunque aún suplica por su perdón y sueña con poder volver a ser uña y carne como antaño. Pero lo ve complicado mientras Kiko siga en su vida. También si ella misma sigue provocando conflictos al pronunciarse en televisión y redes sociales, dificultando que las aguas vuelvan a su cauce. Y es que no para. Aunque sea echando mano al humor como ahora en un vídeo en el que deja clara su intención de sacar a sus hijos como beneficiarios de su seguro de vida.

Maite Galdeano y su hija Sofía Suescun Instagram

Maite Galdeano, inmortal según un chamán

¿Se ha cansado de los desplantes de sus hijos o simplemente busca las carcajadas de sus fans? Esta es la pregunta que se hacen muchos después de ver el último vídeo que ha grabado la de Pamplona para su Tiktok. Y es que pocos entienden lo que acaban de ver. Vale que esté enfadada con su hija Sofía, pero ha recuperado el favor de su hijo Cristian al ver que él mismo ha arrastrado serios problemas de salud y ha estado en el hospital solo.

Aun así, dice haber tomado la drástica decisión de eliminarles como beneficiarios de su seguro de vida. Uno que ha querido quitarse, a pesar de que sufre fibromialguia y un tipo de cáncer en la sangre conocido como policitemia vera. No ha tenido en cuenta tampoco que es beneficiaria de una de las primas más altas. Le da todo igual. Así lo muestra en un vídeo en el que llama en directo a la compañía de seguros para informarles de que es “inmortal”, pues un chamán así se lo ha hecho saber.

En caso de que se equivoque, Maite Galdeano quiere donar su cuerpo a la ciencia, entre otras cosas porque “sale gratis”. Le informa a la teleoperadora que le atiende la llamada que “con este cuerpazo pueden aprovechar varias cosas por el buen tipo de vida que he llevado siempre”. Está convencida de que puede hacer mucho bien, y “a la gente que necesita órganos se los regalo”, dice.

“No quiero pagar ya ni veinte céntimos. La cuota esa la quiero destinar a otra cosa. Ya estáis avisados, ya no quiero continuar con el seguro de vida, porque lo veo una simplez. Una vez muerta no me importa lo que pase”, asegura Maite Galdeano ante la incredulidad de la operadora. “No tengo niños pequeños ni grandes, nada. Estoy sola. Tengo a la perrita y la perrita por ley de vida se morirá antes que yo y si no, yo me encargaré para que lo hagamos a la vez, así que por favor te pido, no quiero seguir pagando el seguro de vida”, zanjaba en su vídeo, que está cosechando mucha interacción por parte de sus fans. Unos riéndole la gracia, otros aplaudiendo su decisión de vivir sin red de seguridad si sus hijos no le arropan en vida.