Kiko Matamoros anima a Claudia Bavel a demandar a Iker Casillas por "un hecho delictivo e indecente"

Claudia Bavel no defraudó en su entrevista en “¡De viernes!”. La actriz de contenido para adultos no se dejó nada en el tintero sobre su relación con Iker Casillas, cuyos mensajes subidos de tono compartió con los espectadores.

Incluso dejó caer que el exfutbolista la estaba tanteando para ampliar la familia: “Me preguntó si quería ser madre. Le dije que, por mi trabajo, quizás no quería, y me dijo que su idea era que, cuando sus hijos tuvieran 15 o 16 años, volver a ser padre”.

Unas afirmaciones que daban a entender que su relación traspasaba los límites de lo pasional. “Tranquila, mi novia eres tú”, le llegó a decir el que fuera portero del Real Madrid para consolarla cuando se publicaron sus fotografías con María José Suárez.

Tras su intervención en “¡De viernes!”, desde el entorno de Iker Casillas se ha barajado la posibilidad de que emprenda acciones legales contra Bavel, pero teniendo en cuenta la información que desde “Ni que fuéramos Shhh” se acaba de dar a conocer, es ella la que podría llevarle a los tribunales.

Según han explicado Javier de Hoyos y Kiko Matamoros, Iker Casillas habría difundido información sobre Bavel de contenido “muy íntimo” entre algunos de sus allegados. Material comprometido cuya divulgación está penada por la ley.

María Patiño ha recordado el caso de Olvido Hormigos, la expolítica que sufrió en sus propias carnes la difusión de un vídeo suyo de carácter sexual. La presentadora ha señalado que aquella polémica sentó jurisprudencia a la hora de condenar futuros casos similares.

“Es algo muy grave”, ha añadido Kiko Matamoros, que ha animado a Bavel a poner el caso en conocimiento de las autoridades. “Que denuncie, y después si quiere que lo cuente en ‘¡De viernes!’”. “Impedirías, en el caso de que fuera verdad, que Iker lo hiciera con otras chicas”, ha añadido Patiño.

Iker Casillas Gtres

“Estamos hablando de un hecho absolutamente delictivo, indecente, y de algo que, de ser verdad, tiene que tener un recorrido judicial y la salida de este señor de cualquier cargo representativo de ningún tipo”, ha concluido, tajante, Kiko Matamoros.

La desmitificación de “San Iker”

Amado por el conjunto de la opinión pública durante casi toda su carrera deportiva, en las últimas semanas estamos asistiendo a una suerte de desmitificación del que un día fue llamado “San Iker”. Periodistas como Gema López y Kiko Matamoros aseguran que la imagen de niño bueno e inocente que proyectaba nunca casó con lo que hacía en la vida real, e incluso apuntan a supuestas infidelidades a Sara Carbonero.

En los últimos días, Casillas ha ocupado los primeros puestos de las listas de tendencias en las redes sociales, y no por razones positivas. El exfutbolista sigue en su cuenta de Instagram numerosos perfiles de exhuberantes mujeres, y sus interacciones en estas plataformas digitales parecen limitarse solo a las féminas. Un comportamiento que le ha valido para ganarse la etiqueta de mujeriego.