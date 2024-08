La lacrimógena carta de despedida de Lolita Flores a Carlos Goyanes que emociona a todos

La muerte de Carlos Goyanes ha pillado a todos por sorpresa. Especialmente a su familia, quienes no tenían pistas que le anunciasen el fatal desenlace de este miércoles. A los 79 años de edad, el marido de Cari Lapique y uno de los empresarios inmobiliarios más prestigiosos de nuestro país perdía la vida en Marbella, mientras dormía. La tristeza se ha instalado en el seno de la familia, como así se pudo comprobar con las imágenes de dolor en el tanatorio en el que se dieron cita sus hijas, Caritina y Carla Goyanes, así como sus nietos. También buenos amigos de la familia, que ha hecho piña para acompañarles en el duelo. No todos pudieron estar presentes en su último adiós, como es el caso de Lolita Flores, íntima del que fuese también productor musical y exmarido de Pepa Flores, popularmente conocida como Marisol. La cantante ha querido redactar una emotiva carta de despedida en la que recorre los importantes momentos que han compartido a lo largo de los años, desde su misma niñez.

Carla Goyanes y Cari Lapique en el tanatorio de Carlos Goyanes Gtres

Lolita Flores es una de las amigas íntimas de Carlos Goyanes que no ha podido estar presente en el tanatorio de San Pedro de Alcántara en el que se velaros sus restos mortales. Agosto es un mes complicado para este tipo de situaciones, al pillar a la mayoría de vacaciones o en lugares dispares del globo, imposibilitándoles el desplazamiento para estar al lado de la familia en tan duros momentos. Sin embargo, las redes sociales sirven para salvar las distancias, como así ha demostrado la propia artista, que recuerda cómo el empresario ha estado en su vida desde que tenía tan solo 7 años, siendo un pilar fundamental de su existencia. Tenían una relación muy estrecha y no ha querido destacar lo importante que era para ella a través de una improvisada carta que ha emocionado a propios y extraños.

“Me acuerdo de ti desde que tenía 7 años. He vivido a tu lado mi niñez, mi adolescencia, mis amores, mis matrimonios, mis alegrías y mis ausencias. Te voy a llevar en mi corazón toda mi vida y siento una pena enorme, gigante. Mi abrazo inmenso a tus hermanos, hermanas, a tus hijas y a ti, Cari, no sé qué decirte, sé que tu dolor será tan grande como ese amor grande e infinito que le has tenido a Carlos toda tu vida. Os quiero”, escribía Lolita Flores, etiquetando en su desgarradora carta de despedida y condolencias a la viuda y las hijas de Carlos Goyanes.

Un mensaje que ha dejado a todos con el corazón sobrecogido, al que después se ha sumado su hermana, Rosario Flores: “Ay Lolita, amor para toda la familia”, destacaba. También Mariola Orellana, que ha querido mandarle fuerzas a Cari Lapique en su pérdida, subrayando la “familia preciosa” que han formado. Lo mismo que ha hecho Antonio Canales a través de la carta que ha escrito Lolita Flores. El bailaor ha dado el pésame a la viuda, dejándole claro que “te acompaño en estos momentos tan dolorosos. Y a Carla y a toda vuestra familia”. No han sido los únicos, pues se ha producido un tsunami de mensajes en esta publicación para arropar a los Goyanes en su dolor y tratar de insuflarles ánimos, pese a saber que ahora el desconsuelo es mayúsculo.