Letizia Sabater, tras perder a su padre: "Afortunadamente, no ha sufrido"

La muerte de Jorge Sabater, padre de Leticia Sabater, a los noventa y un años, deja huérfana de progenitores a la cantante, que ya perdió a su madre, María del Carmen Alonso, en el 2011 con tan solo sesenta y cuatro años de edad, víctima de un tumor cancerígeno.

La desgracia se ha cebado en Leticia en este siglo, ya que también fallecía en 2020, tras sufrir un infarto, su hermana Silvia, que siempre fue uno de sus mayores apoyos. Eran uña y carne, hermanas, pero también confidentes y amigas.

Leticia Sabater, invitada de "El Hormiguero" Antena 3

La artista, en estos duros momentos, se siente más unida que nunca a su hermana Casilda, un pilar fundamental en su vida. Es arquitecta y madre de dos hijos, mientras que su mediática hermana ni está casada, ni tiene pareja actualmente ni ha sido madre.

Jorge Sabater residía en la localidad madrileña de Sevilla la Nueva y no mantenía una relación estrecha con su famosa hija. Leticia ha manifestado que “en sus últimos días de vida se sentía muy cansado y sin ganas de levantarse de la cama. Afortunadamente, no ha sufrido, no le recuerdo ninguna enfermedad importante”.

La causa del fallecimiento ro se debe a un fallo multiorgánico. Se fue de este mundo en su casa. Y fue enterrado en la más estricta intimidad. Hoy mismo, Leticia partía rumbo a Dubái para hacer frente a un compromiso profesional ineludible.