Lisa Marie Presley tuvo el cadáver de su hijo Ben dos meses congelado en su casa

Las memorias póstumas de Lisa Marie Presley, "From Here to the Great Unknown: A Memoir" ("De aquí al gran desconocido, unas memoria") ya están a la venta en Estados Unidos. La hija de Elvis Presley falleció, con 54 años, el pasado 12 de enero de 2023 a causa de una obstrucción en el intestino delgado, provocada por una cirugía bariátrica. Su hija mayor, la actriz Riley Keough, es la coautora de las memorias ya que ha utilizado parte del material que su madre había dejado grabado en cintas y también con sus propios recuerdos.

Ayer Keough concedió una entrevista en exclusiva en televisión con Oprah Winfrey en Graceland, la casa familiar de Elvis en Memphis. En el prefacio del libro, la actriz explica que su madre comenzó su autobiografía pero no logró hacerlo sola: "No se encontraba a sí misma interesante, aunque, por supuesto, lo era. No le gustaba hablar de sí misma. Era insegura. No estaba segura de que su valor para el público fuera otro que el de ser la hija de Elvis Presley. Estaba tan atormentada por la autocrítica que trabajar en el libro se le hizo algo dificilísimo".

Lisa Marie Presley, recién nacida (1968), con sus padres, Elvis y Priscilla .

En el primer capítulo, habla de su infancia y de su padre, Elvis Presley: "Creía que mi padre podía cambiar el tiempo. Era un dios para mí. Un ser humano elegido". Después se entremezclan la vida de madre e hija. Keough relata su infancia en Graceland junto a su hermano Benjamin, nacido en 1992 del matrimonio de Lisa Marie con Danny Keough, con quien estuvo casada entre 1988 y 1994. Con 27 años, Benjamin se suicidó en su casa de Calabasas algo que no superó nunca Lisa Marie, hasta e punto de que, como desvela en sus memorias no fue capaz de despedir, por lo que decidió conservar su cuerpo durante dos meses en hielo en su propia casa. "Ninguna ley de California dice que tienes que enterrar a alguien inmediatamente", escribe en el libro Lisa Marie Presley.

Keough respalda la decisión de su madre, asegurando que para ella era importante tener tiempo para despedirse de él. "Igual que hizo con su padre", al que perdió con tan solo 9 años, señala la actriz. "Tener a mi padre en casa tras su muerte fue increíblemente útil, porque podía ir a pasar tiempo con él y hablar con él", relata Lisa Marie en el libro. "Me acostumbré a él, a cuidarlo y a tenerlo allí. Creo que a cualquier otra persona le daría un susto de muerte tener a su hijo allí así. Pero a mí no. Me sentí muy afortunada de que hubiera una manera en el que todavía podía cuidarle como madre, retrasarlo todo un poco, y estar bien con la idea de enterrarle", revela que sintió tras la muerte de Ben.

El vínculo de Lisa Marie Presley con su hijo era tan fuerte que madre e hija decidieron tatuarse el nombre del joven. Así que llamaron a un tatuador para que viera el cadáver de Benjamin y los tatuajes que con el nombre de Lisa Marie y de Riley llevaba dibujados en su cuerpo. Poco después la hija de Elvis reflexionó y se dio cuenta de que tener el cuerpo de su hijo en casa "no era lo correcto". Así que según contó Riley a Oprah, oficiaron un funeral en Malibú y le enterraron en Graceland.

El romance de Lisa Marie y Michael Jackson

La historia de amor de Lisa Marie Presley con Michael Jackson también aparece reflejada en las memorias. Cuando se conocieron, la hija de Elvis aún estaba casada con Danny Keough. "Michael me dijo: ‘No sé si te has dado cuenta, pero estoy completamente enamorado de ti. Quiero que nos casemos y que tú tengas a mis hijos”, narra Presley. "Yo no dije nada inmediatamente, pero luego dije: ‘Me siento tan halagada que no puedo ni hablar’. Para entonces, sentía que también estaba enamorada de él". Fue el momento en el que decidió divorciarse de Keough y empezó su relación con el "Rey del Pop".

Michael Jackson y Lisa Marie Presley Gtres

"Me dijo que era virgen", relata. "Creo que había besado a [la actriz] Tatum O’Neal y que había tenido algo con [la modelo] Brooke Shields, nada físico más allá de un beso. Me contó que Madonna había intentado enrollarse con él una vez, pero que no pasó nada. Yo estaba aterrorizada porque no quería dar un paso en falso", explica. Se casaron en mayo de 1994, pero su matrimonio tan solo duró dos años. En la entrevista con Winfrey, Keough confiesa que su madre "adoraba" a Jackson. "Yo solo puedo hablar de mi experiencia con Michael, y es que fue amable y cariñoso con mi familia y con mi madre, siempre tuvieron una relación feliz".

Adicta a los opioides

El libro revela también la adicción a los opioides de Lisa Marie cuando murió, como así lo desveló la autopsia. Ahora se ha conocido que llegó a ingerir 80 pastillas al día. "Me costaba más y más colocarme, y honestamente no sabía en qué momento mi cuerpo no iba a poder lidiar más con ello. Pero en algún punto, lo decide", cuenta Riley, explicando que durante un par de años usó drogas "recreacionales" pero que luego fue a más: "Era una absoluta cuestión de adicción, el síndrome de abstinencia en las grandes ligas. Sólo quería dejarlo. Estar sobria era demasiado doloroso".

Miles de fans dan su último adiós a Lisa Marie Presley John Amis Agencia AP

Un capítulo que según Keough, el de las adicciones a las drogas, que según reveló la actriz en una entrevista con People, poco antes de la publicación de las memorias, fue "increíblemente difícil de escribir", al igual que el de su muerte y el del suicidio de su hermano.