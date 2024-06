Lola Fernández Ochoa, homenajea a su hermana Blanca cinco años después de su muerte: “La recuerdo cada hora de mi vida”

Al frente de la Fundación que lleva el nombre de su hermana Blanca, fallecida hace cinco años, Lola Fernández Ochoa está completamente involucrada en el proyecto “Preparados”, con el que trata de concienciar a los deportistas de élite de la salud mental tras finalizar sus carreras en lo más alto. En sus conferencias se refiere a lo que ocurrió con su hermana. De hecho, habla de Blanca y de su trágica muerte recordando que “decidió suicidarse, y al principio fue tremendo, y me dio vergüenza porque éramos una familia muy unida... Le daba vergüenza reconocer que sufría un problema mental. Yo le decía que necesitaba ayuda profesional y se negaba. Hoy me arrepiento de no haber insistido más para que acudiera a un especialista”.

Blanca Fernández Ochoa, con su bronce en Albertville larazon La Razón

- Es necesario concienciar a ese tipo de deportistas para que afronten con serenidad la retirada…

- Si, totalmente. Nosotros les concienciamos cuando están en activo de la importancia de cuidar su salud mental y prepararse para el día de su adiós al deporte de élite, o si sufren problemas físicos y no pueden seguir el ritmo.

- Organizan talleres…

- Efectivamente, en los que intervienen personas que han sufrido ese tipo de problema mental y cuentan como pudieron salir del bache. Y una psicóloga de nuestra Fundación aborda el tema explicando soluciones. Porque cuando llega el retiro se apagan los focos, las grandes competiciones, los aplausos y los logros, las fotos, los privilegios, y si no tienes un plan B…

- Blanca no supo adecuarse a esa nueva opción de vida.

- Lo de mi hermana era algo muy profundo. Tuvo una depresión al retirarse porque no se ubicaba, tenía bipolaridad muy grande, y no le gustaba contar su estado mental, se lo guardaba muy dentro, y acabó como acabó.

- La tiene muy presente en su vida.

- La recuerdo cada hora de mi existencia. Todo lo que hago en la Fundación es pensando en ella. La tengo presente en cada paso que doy. Cada vez que un deportista nos da las gracias por ayudarle le digo que no me las dé a mí sino a Blanca.

- ¿Reciben muchas peticiones de ayuda?

- Muchas, nos llaman casi a diario para solicitar asistencia psicológica. Y son todos deportistas de élite. Es tremendo.

- ¿Y qué ocurre si la ayuda no surte efecto?

- Qué le proponemos un tratamiento más personalizado, incluyendo el apoyo de un psiquiatra. Nos hacemos cargo de todo.

- Los dos hijos de Blanca son deportistas.

- Si. Olivia pertenece al equipo nacional de rugby, y David es profesor y entrenador de esquí. Se pasa el invierno esquiando, y en verano imparte clases de buceo.