Lolita vive su anécdota más tierna en el teatro

Lolita es puro temperamento. Allá donde va destila la fuerza que heredó de la matriarca, Lola Flores. Como madre y abuela, no podía ser menos. Es verdad que no es una abuela al uso, desde esas que están omnipresentes. Ella misma lo admite, pero, cuando está, imprime esa peculiar personalidad y su gran corazón. Así lo ha hecho notar en la reciente visita que ha recibido de sus nietos al Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, donde se encuentra representando su obra "Poncia".

Orgullosa, ha querido compartir el momento en su cuenta de Instagram: "La visita de mis nietos al teatro en Alcobendas. Siempre me dan fuerza para seguir. Los adoro con mis 5 sentidos. Mi Noah y mi Nala, gracias. Gracias, Elena y Gonzalo por traérmelos un rato. La aguelolita nunca está, pero cuando está con vosotros, está".

Los pequeños Noah y Nala, de seis y dos años, son hijos de Elena Furiase y Gonzalo Sierra. Tras la publicación, son muchos los seguidores que se han sumado a la emoción de Lolita, algunos de ellos compañeros de profesión y amigos. Lydia Bosch, Chenoa, Silvia Casas o Jorge Cadaval, entre otros, han felicitado a la artista con sus comentarios y corazones. No es la primera vez que comparte su orgullo de abuelo y su agradecimiento por la familia, su gran pilar, sobre todo en esos momentos en los que su agenda profesional le impide tener la presencia que ella desearía. "Gracias a la vida por este placer, gracias al universo por darme estos momentos", se lee en otra de sus publicaciones.

Lolita Flores Alberto R Roldán

Lolita sigue de gira con la obra "Poncia", un espectáculo escrito y dirigido por Luis Luque, a partir de "La Casa de Bernarda Alba", de Federico García Lorca.

El texto nace de las intervenciones del personaje de Poncia en la obra Lorca. El autor las ha convertido en reflexión, en soliloquios, en diálogos con fantasmas y sombras. Poncia habla después del shock producido por el suicidio de Adela y ajusta cuentas con las habitantes que sobreviven dentro.

El director del Teatro Juan Bravo, Marco Antonio Costa, el director, Luis Luque; el diputado de Cultura, José María Bravo; la Actriz, Lolita; y el productor, Jesús Cimarro; ofrecen el estreno nacional de ‘Poncia’ Nacho Valverde Ical

El origen del proyecto fue un vídeo de Lola Flores explicando su pena por no haber podido contestar a la llamada de Miguel Narros para que hiciera ese personaje en su montaje de la obra. Es entonces cuando Luque preguntó Lolita si le apetecía rescatar al personaje. Este motivo redobla el significado de Poncia para Lolita. "Siento que conozco a Lorca desde que era una niña; mi madre me leía sus obras cuando tenía 13 años”, comentó al terminar una de sus actuaciones. "Aquí estoy sola en el escenario y me muevo como pez en el agua. Si me equivoco, no le tengo que dar paso a nadie, y como me sé la obra, sé dónde tengo que acabar. Me siento en casa en este papel".