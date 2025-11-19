Luis Medina y Clara Caruana: una boda silenciosa para un amor que resistió el escrutinio público

En una España donde los enlaces de la alta sociedad suelen convertirse en espectáculos cuidadosamente coreografiados, Luis Medina ha elegido un camino distinto: el del silencio. El pasado 14 de noviembre, el hijo de Naty Abascal y hermano del duque de Feria contrajo matrimonio en una ceremonia íntima con Clara Caruana, la mujer que ha permanecido a su lado durante uno de los episodios más complejos de su vida. La pareja -con diez años de diferencia, él con 44 y ella con 34- selló una relación que nació en plena pandemia, cuando la incertidumbre global actuó, paradójicamente, como catalizador de una complicidad inesperada.

Su primera aparición oficial como pareja se produjo en octubre de 2023, durante la boda de la duquesa de Medinaceli, Victoria de Hohenlohe, con Maxime Corneille, en Jerez de la Frontera. Allí, Clara -vestida con un elegante conjunto rojo y un discreto tocado negro- acaparó miradas por su sofisticación, confirmando lo que ya era evidente: Luis había encontrado en ella algo más que un romance. Pero la historia se remontaba aún más atrás. Las primeras imágenes juntos datan de diciembre de 2022, en un fin de semana sevillano que anticipaba lo que vendría después.

Clara, su mayor apoyo

A lo largo de 2023 y 2024, Clara no solo se convirtió en su compañera sentimental, sino en un sostén fundamental durante el juicio por presunta estafa y falsedad del que Luis fue absuelto a principios de año. Fue una etapa difícil para él y para su familia, atravesada por titulares, especulaciones y la presión mediática. Ella, sin embargo, permaneció firme, serena, acompañándolo en silencio. Un apoyo que Luis, según quienes lo conocen, no olvida.

Clara Caruana y Luis Medina Gtres

Ese respaldo mutuo volvió a hacerse evidente en junio, durante la III Gala Benéfica Niños Contra el Cáncer. Fue la primera aparición pública de Clara junto a su suegra, Naty Abascal, y el debut del matrimonio en un evento de alto perfil. Allí, Luis mostró su faceta más comprometida y solidaria, acompañando a su mujer en una causa que ella impulsa con determinación. No en vano, Clara Caruana -descendiente también de una familia aristocrática, nieta del barón de San Petrillo y de la marquesa de Villamayor de Santiago- ha construido una sólida carrera en el ámbito sanitario. Enfermera y jurista, con formaciones en el IESE y el Instituto Europeo de Salud y Bienestar, es actualmente gerente de Urología y Project Manager del Cancer Center de la Clínica Universidad de Navarra.

Elegante, discreta y preparada, Clara representa un nuevo tipo de presencia en el universo social español: menos estruendo y más fondo. Su boda con Luis Medina, celebrada sin flashes ni espectáculos, confirma precisamente eso: una unión que no necesita grandes gestos, porque su fuerza está en todo lo que el mundo no ve.