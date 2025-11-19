Estas son las portadas de las revistas del corazón: Marta Sánchez resplandece, Encarnita Polo conmociona: dos iconos que marcan la semana más intensa del cuore

Tras cuarenta años, Marta Sánchez continúa su "reinado" en la música, y protagoniza esta semana en ¡HOLA! un posado excepcional junto a su hija, Paula Cabanas. La cantante abre las puertas de su refugio canario, donde revela los secretos de su nuevo disco (que recoge 40 canciones de su repertorio y otras 40 inéditas) y repasa los momentos más importantes de su carrera. Además, habla como nunca de su hija, de la que dice sentirse "muy orgullosa" y de su pareja, Federico León.

La otra gran noticia de la semana para la revista es la boda de Luis Medina y Clara Caruana. El hijo de Naty Abascal se ha casado, por sorpresa, con su pareja.

Rosario Flores y su inseparable amiga Mariola Orellana protagonizan otro de los reportajes de ¡HOLA! y cuentan todo sobre su última aventura juntas. "Somos pasionales, temperamentales, activas y muy divertidas", asegura la cantante.

Además, entrevista a Elsa Pataky en su última visita a Madrid; todos los detalles del homenaje al jinete Luis Astolfi en Sevilla; las claves del éxito de Rosalía y los misterios que rodean la muerte de Encarnita Polo, que ha conmocionado a España.

Es precisamente el asesinato de Encarnita Polo el tema principal de la revista Semana. La artista fue estrangulada mientras dormía el pasado viernes en su residencia geriátrica, a manos de otro usuario del mismo centro en el que estaba internada en Ávila. La cantante padecía Alzheimer. Desde febrero de este mismo año residía en esta vivienda, mientras que su presunto asesino ingresó tan solo dos días antes de cometer el crimen.

También en Semana, las imágenes en exclusiva de Kiko Rivera muy bien acompañado realizando algunas compras navideñas. Tras su separación de Irene Rosales, el DJ ha tenido una cita en Sevilla con una reconocida empresaria.

Semana revela también nuevos detalles de la relación de Cayetano Rivera y la reportera Gemma Camacho. En medio de la polémica, el torero parece haber recuperado la ilusión junto a la periodista y juntos han realizado planes y viajes fuera de nuestras fronteras.

Encarnita Polo protagoniza también la portada de Lecturas junto a Bertín Osborne. El artista ha compartido momentos entrañables con su hijo Kike, fruto de su relación con Fabiola Martínez. El cantante logró reunir a la mayoría de sus hijos en la tercera edición de los Premios Dona2 que otorga la fundación Kike Osborne.

En Diez Minutos son Isa Pantoja y Kiko Rivera los protagonistas de la semana. El Dj se refugia en sus hijas tras sus últimas confesiones en televisión, mientras su hermana se plantea perdonarle.

Chenoa se sincera sobre el acoso escolar que sufrió: "Cuando llegué a España de Argentina se metían conmigo por mi forma de hablar". La cantante y presentadora ofreció su testimonio para la Fundación Colacao. La argentina recordó su difícil niñez en un colegio de Mallorca y aseguró que su carácter la "protegió de muchas situaciones complicadas".