Makoke actualiza el estado de salud de Marina Romero, su nuera: "Me emociono mucho"

Fue a finales de agosto cuando Makoke anunció que se cancelaba su boda con Gonzalo tan solo unas semanas antes del enlace programado en Ibiza. "Tengo que aclarar que el motivo de cancelar la boda es únicamente de salud de un familiar muy cercano, pido respeto máximo, ya que lo estamos pasando muy mal. Con mi futuro marido estamos más unidos que nunca y está a mi lado. Pido Respeto, por favor", explicaba la televisiva en un breve comunicado.

Un mes después, Marina Romero, nuera de Makoke, hacía pública su enfermedad y el bache que atravesaba. "Sé que nos esperan días difíciles, pero también sé que contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar. En esa forma en que me miras incluso en medio de la tormenta y encuentro fuerza, gracias a ti Tengo la certeza de que, cuando todo esto pase, saldremos más fuertes, más unidos y con aún más motivos para celebrar la vida juntos", escribía la joven en una carta en redes junto a una fotografía en un hospital.

Makoke actualiza el estado de salud de su nuera

Ahora, mes y medio después, Makoke ha reaparecido en el programa "Fiesta" y ha actualizado el estado de salud de Marina. Visiblemente emocionada, la colaboradora ha desvelado que la madre de sus nietos se encuentra bien.

Makoke, muy emocionada, da la última hora sobre el estado de salud de su nuera Marina Romero: "Es una jabata" Europa Press

"Me emociono mucho al recordar las imágenes. Estamos ahí superándolo, más unidos que nunca y ellos son una familia increíble. Está todo bien, no os puedo decir más. A mí no me concierne decirlo, es ella", ha revelado la madre de Javier Tudela. Como ella misma considera, "la vida es un camino de obstáculos" y el bache de salud de su nuera "es uno más".

Nuevo proyecto de la pareja

La pareja no ha dejado al lado sus compromisos laborales y se encuentran inmersos en un nuevo proyecto de lo más ilusionante. Tal y como ha desvelado Makoke, Javier y Marina están involucrados en un proyecto gastronómico del Mercado de Aravaca. "Marina no para de trabajar y están muy ilusionados. Tienen que trabajar, da gusto verlos. Marina de verdad es una jabata, no para", ha expresado orgullosa la televisiva.

Javier Tudela y Marina Romero, más unidos que nunca Europa Press

"Son los cuatro una piña. Con sus dos niños da gusto ver lo mucho que se quieren. Llevan casi 9 años y son una pareja muy bonita y sólida. Yo convivo con ellos mucho y nunca les he visto una pelea, desde luego que es digno de admirar. Es muy bonito", ha confesado la ex de Kiko Matamoros sobre la familia que han formado Javier y Marina.