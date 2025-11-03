Laura Pausini, destrozada: muere su tío atropellado y el conductor se da a la fuga

Laura Pausini está celebrando sus 30 años sobre los escenarios y triunfando en la música con el lanzamiento de un nuevo álbum, ‘Yo canto’. Está de promoción y eso le ha llevado a conceder en los últimos días numerosas entrevistas, en las que se ha abierto una vez más sobre su faceta artística, pero también sobre su ámbito más privado y personal, poniendo el foco en su marido y otros miembros de su familia. Pero mientras la ilusión le lleva a echarse de nuevo a la carretera, la vida le asestado un durísimo golpe para el que no estaba preparada. Y es que su tío ha fallecido víctima de un atropello y el culpable se ha dado a la fuga.

Ettore Pausini ha perdido la vida este domingo, aunque la trágica noticia no se ha dado a conocer hasta la mañana de este lunes. La noticia ha conmocionado a Italia por la crudeza de lo sucedido, pero especialmente también por el parentesco de la víctima con una de las artistas más queridas del país, también entre nuestras fronteras. La cantante se ha ganado el cariño de millones de fans repartidos por todo el mundo, siendo mayoría en su país, en España y también en Latinoamérica. Ahora todos velan por ella al saber que está destrozada por la inesperada pérdida de uno de sus familiares más queridos.

El tío de Laura Pausini, atropellado

Este domingo 2 de noviembre se produjo un siniestro con resultado mortal en Bolonia. En torno a las 13:30 horas, Ettore Pausini se encontraba con su bicicleta realizando una ruta dejándose maravillar por los paisajes de Bolonia. Era un recorrido que conocía bien, pues solía hacerlo cada fin de semana, al ser un apasionado de las dos ruedas y la naturaleza. Pero su pasión le ha costado la vida cuando un coche, identificado por los testigos como un Opel Astra, le arrolló por detrás, matándole en el acto.

Lo más dramático es que el conductor que le embistió no tuvo la decencia de parar a socorrerle. Decidió continuar con su camino y darse a la fuga, incurriendo en un delito mayor. Los testigos del siniestro definen el suceso como “devastador” al diario “Corriere della Sera’. Relatan cómo el coche circulaba tras la bicicleta y terminó golpeándola. El tío de Laura Pausini quedó atrapado bajo el vehículo, cuyo conductor apretó de nuevo el acelerador y huyó de la escena del crimen, dejando a su víctima en el suelo sin prestarle auxilio.

Tal y como detallan desde el citado medio italiano, los sanitarios pronto se personaron en el lugar del siniestro. Durante casi una hora trataron de reanimar al tío de Laura Pausini. Sin éxito. Los traumatismos sufridos eran incompatibles con la vida y tan solo pudieron certificar su muerte a las 14:30 horas. La familia, como cabría esperar, está devastada, no solo por la pérdida, sino también especialmente por las circunstancias en las que se ha producido. La investigación para localizar al culpable está abierta y se están tomando declaraciones a los testigos, que ya han identificado la marca y modelo del coche. Se estrecha el cerco, mientras ya se habla de una posible condena de entre 3 y 7 años de prisión para el conductor.