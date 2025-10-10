El valioso consejo médico de Makoke ante la enfermedad de su nuera Marina

Makoke no veía lógico celebrar su boda con Gonzalo, prevista para el pasado mes de septiembre, cuando un miembro muy querido de la familia atravesaba un grave problema de salud. No desvelaba quién era ni qué le sucedía, pero sí subrayaba que era algo serio y que todos estaban muy preocupados como para festejar como si tal cosa. Con el tiempo se confirmó que su nuera, Marina Romero, pareja y madre de los hijos de su hijo Javier Tudela, era quien libraba una discreta lucha contra la enfermedad, inmersa en un proceso médico.

Mientras la nuera de la colaboradora continúa la batalla para recuperar la salud, su entorno se ha volcado con ella para hacer más llevadero el proceso. También para protegerla de posibles filtraciones de su estado a los medios, controlando el flujo de información con celo. Todos respetan su deseo de llevar su tratamiento con discreción, pero es algo que no logran quitarse de la mente. Es una cuestión que planea sobre cada una de las interacciones que la familia hace en sus redes sociales en su papel como influencers. Así le ha sucedido ahora a Makoke.

El valioso consejo de Makoke ante la enfermedad de su nuera

Javier Tudela ha centrado gran parte de sus mensajes a sus fans en describir cómo es su vida en estos momentos. Es el principal apoyo de Marina, pero él también es el pilar fundamental de sus hijos ahora que la mamá está librando su batalla médica. Es por eso que reflexiona constantemente sobre la importancia de aprovechar el tiempo de calidad con la familia, dar el valor que se merece a los pequeños momentos y generar bonitos recuerdos que al final serán los que definan si la vida mereció o no la pena vivirla.

Javier Tudela y Marina Romero Gtres

Pero su madre Makoke ha ido más allá. Este viernes ha querido alertar a sus seguidores de un error muy extendido en los tiempos que corren y que pone la salud en serios peligros. Nos creemos ajenos a la enfermedad y no atendemos como debemos a las señales que el cuerpo nos envía. Priorizamos otras cuestiones frente a la salud y tan solo cuando saltan las alarmas se convierte en un tema a tratar. Es por eso que pide encarecidamente que se tome más en serio el cuidado propio, para lo que anima a todos a hacerse análisis cada cierto tiempo para poder coger a tiempo cualquier posible enfermedad.

“Hoy toca análisis rutinario, cada seis meses, no lo dejéis”, predica con el ejemplo Makoke, que desea concienciar de la necesidad de llevar un control de que todo ande perfectamente para así continuar con su vida sintiéndose más a salvo. Un pequeño gesto que puede salvar muchas vidas. Un examen regular en el médico puede ser crucial, pues podría pillar a tiempo enfermedades en las que un temprano tratamiento sea la clave del éxito. Parece que así ha sido con su nuera Marina, quien informa de su progreso en redes sociales mostrando su optimismo en su recuperación.