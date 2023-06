Mala Rodríguez: "No he parado de luchar para que se me vea como una leyenda"

Su nombre es María Rodríguez Garrido, pero ha pasado a la historia de la música como Mala Rodríguez. Nadie podía imaginar cuando empezó en la música hace más de quince años que llegaría a lo más alto de la escena urbana, hasta convertirse en un referente. Ahora, presenta ‘Sombrilla’ y ‘No molestar’, unos temas con los que reafirma su tendencia a los ritmos más bailables y deja claro que tenemos Mala para rato. ¡Y menos mal!

¿Qué es lo que más le molesta del mundo?

Que me mientan. No lo soporto.

Desde sus inicios, su género ha evolucionado del rap a ritmos más bailables. ¿Qué ha influenciado este cambio?

Ahora son canciones más hedonistas. Es que ahora paso un poco de todo. Cuando hacía rap quería contar cosas, me importaba mucho hablar sobre temas sociales y reflejar la circunstancias que me rodeaban, pero mis circunstancias no han parado de cambiar. He sido madre, he vivido un divorcio… He vivido muchas etapas que me han dado para mucho, y en este momento vivo para mí y mis hijos. Hay ciertos temas que ya los he tocado y no quiero volver a tocarlos, porque quiero hacer cosas nuevas.

¿De qué quiere hablar ahora?

Pues de lo que me toca. Por ejemplo, el tema de ‘No molestar’ lo escribí porque me sentía así. En ‘Sombrilla’ hablo de esa necesidad muy grande que he tenido de compartir con mis amigas para quitarme problemas de encima. La liberación sexual de la mujer también me parece un tema importante. Algunas lo llevan muy mal, piensan que si hablas de eso, te valoras poco. No logro entender la relación entre el largo de mi falda y la clase de persona que soy. Ahora hay falta de tolerancia, los extremos están muy polarizados. Yo sólo hablo de mi verdad, no estoy diciendo nada que no sea real. Sigo siendo fiel a mí y es lo único que me importa.

¿Ha sido más difícil llegar hasta donde ha llegado por ser mujer?

No lo sé, pero el principio no ha sido fácil, para nada. No había un público para mí, eran gays o alguna tía o tíos que les gustaba mi rollo porque veían que rapeaba. Yo hablaba de libertad, más que de los problemas de las mujeres. Siempre he ansiado la libertad, y siempre he pensado que no existe. A lo mejor por eso he llegado a personas que se han sentido oprimidas en cierto momento, pero no tenía un público femenino.

¿Se esperaba que llegaría el día en que se convirtiera en un referente del género urbano?

Ahora me siento respetada y valorada. Siento que tengo mi nombre. Nunca he parado de luchar para que se me vea como una leyenda, porque me vi diferente a todos, que apostaba por algo por lo que nadie estaba apostando. Creí en mí, seguí y no fue hasta 2013 cuando las niñitas que me escuchaban de pequeñas se hicieron grandes y empezaron a apoyarme de verdad. Todo ha cambiado a mejor, pero fueron años duros.

¿Tenía un plan B?

No, nunca. Con el tiempo, he aprendido a tener planes B, C y D. Es lo mejor. Eso me lo ha enseñado la juventud, tener información y educación financiera. Eso a mí nadie me lo enseñó. Vengo de una familia muy humilde, mi madre es peluquera y nunca se ha hablado en casa de economía o finanzas. Eso lo he aprendido yo, porque hoy se habla más de eso, de psicología… De muchas cosas que antes no se hablaban.

¿Qué le falta por hacer?

Quiero hacer una canción con Anita, y con Gloria Trevi. Me parece muy divertido porque es pura música, y para mí, la música es vida.

¿Y más allá de la música?

Conseguir todos los momentos de paz posibles y compartirlos con mi gente. Y devolver todo lo que la vida me ha dado. Tengo un grupo de chicos que hacen música, y he ido a hacer talleres con ellos. Ese tipo de cosas me molan y me llenan.

Dijo que se presentaría a las elecciones de 2026. ¿Cuál sería su primera medida?

No lo sé, pero voy a presentarme de verdad. No era una broma. Veo que la política es como la música: un circo. Tengo algunas ideas, como hacer pagar a los que vienen de arriba. Nos subestimamos mucho los españoles, y no nos damos el valor que tenemos, y ya es hora de que España se coloque. También bajaría los impuestos. No entiendo que haya pagar tantos impuestos, no hace falta.

¿Tiene claro su voto?

Sí, no voto. No he votado nunca.

Sin embargo, se quiere presentar a las elecciones…

Claro, no voto porque no hay nadie que me guste. Si me presentara yo, si votaría. Me parece todo muy fake. No entiendo el sistema de voto. Deberíamos poder votar con el número de móvil. Es todo un poquito creepy.

¿Cómo es el día a día de la Mala Rodríguez?

Un día normal me levanto temprano. Soy madre, y después escucho algún podcast que me mole, escribo y hago el payaso el resto del día. Voy al estudio también, y pienso todo el rato en cómo hacer dinero.

¿Se ve en algún reality para hacer dinero?

En ‘Supervivientes’ no, y en ‘MasterChef’ tampoco, porque siempre quemo la comida. Mi plato estrella son las ensaladas, porque no las quemo.

¿Qué se llevaría a una isla desierta?

Un transatlántico, una lancha y unas pinzas de depilar.

¿Salud, dinero o amor?

Amor, el amor es lo más grande.