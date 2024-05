El malicioso zasca de Anabel Pantoja a Omar Sánchez tras romper con Marina Ruiz

Anabel Pantoja está en todos los fregados, aunque no en todos se siente cómoda. Su nombre suena con fuerza cada semana, ya sea por méritos propios o por líos familiares. Pero últimamente sus ex también le están dando mucho protagonismo, como así sucedió con Yulen Pereira al iniciar un breve romance con Jeimy, la ex de Carlo Costanzia. O como acaba de suceder ahora que se ha conocido la ruptura de su exmarido, Omar Sánchez, con Marina Ruiz, a quien conoció en un reality como sustituta de Anabel en su corazón, pero con la que no ha podido ver triunfar el amor. Dos años de amor que se han quedado en nada y que ya ha llegado a los oídos de la sobrina de Isabel Pantoja, que no ha tardado ni un segundo en hacerse eco del fracaso amoroso de su exmarido y dejarle un mensajito malicioso en sus redes sociales.

Marina Ruiz y Omar Sánchez Gtres

“Mejor necesito que me recomendéis destinos para una escapada (ya no estoy con Omar, os lo digo por aquí porque aún no se ha hecho público) y cagada estoy de que salga a la luz de la que me van a dar, pero bueno. Si pueden ser destinos con playa mejor que mejor”, escribía Marina Ruiz en los stories de su perfil personal de Instagram, creyendo que se comunicaba directamente con sus amigos más íntimos. Este desliz que eliminó minutos después hizo que todos conociesen del final de su romance con Omar Sánchez y que el revuelo fuese mayúsculo. Tanto, que incluso Anabel Pantoja ha querido participar de él, echando mano a su característico sentido del humor.

“¿La vida sigue, no?”, se pregunta con cierta malicia Anabel Pantoja en sus stories sobre un fondo negro y añadiendo tan solo un emoji de un guiño. Con eso indica que tiene guasa el asunto, aunque no quiere precisar de qué está hablando y haciendo chanza. Eso sí, el hecho de que su publicación sea poco después de iniciarse el revuelo de la ruptura de su exmarido con la chica a la que conoció en un reality de televisión es, cuanto menos, reseñable. La gran mayoría de sus seguidores han creído que su último post hacía clara referencia a Omar y aseguran que podría tratarse de una frase que en su día le sentó muy mal a Anabel, pero que ahora aprovecha haciéndola suya y devolviéndole la jugada. No todos opinan igual.

Story de Anabel Pantoja Instagram

También los hay que creen que el picajoso post de Anabel Pantoja no tiene nada que ver con la ruptura de Omar Sánchez y Marina Ruiz. Otros han leído entre las mismas líneas y han obtenido una interpretación bien distinta. La semana pasada la influencer fue protagonista de un sinfín de titulares por una supuesta infidelidad por parte de su novio, David Rodríguez. Aseguran que el fisioterapeuta aprovechó que su amada estaba de viaje por trabajo para citarse supuestamente con otra chica. Tuvo 18 días para llevar a cabo su supuesta deslealtad. El revuelo fue mayúsculo, pero los protagonistas no han llegado a pronunciarse sobre ello. ¿Es la frase e Anabel una referencia a su novio, que podría haberse convertido ya en ex? El debate está servido, que cada cual realice sus propias interpretaciones.