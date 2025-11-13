Jota Peleteiro responde a Kiko Rivera tras su entrevista: "Me da igual"

La entrevista de Kiko Rivera en "¡De Viernes!" continúa dando de qué hablar. El hijo de Isabel Pantoja, después de más de cinco años alejado de la pequeña pantalla, se sentó en un plató de televisión para afrontar todas las cuestiones familiares que le han salpicado en los últimos tiempos, desde su separación con Irene Rosales a la inexistente relación con su hermana, Isa Pantoja, con la que mantiene una nula relación en la actualidad. De hecho, el DJ le pidió perdón públicamente por todo el daño ocasionado.

Las palabras de Kiko sobre su hijo Francisco y Jota Peleteiro

En una parte de la entrevista, Kiko Rivera se sinceró sobre sus sentimientos y confesó una de las cosas que más le había dolido estos últimos años. Tal y como reveló, le molestaba que su hijo Fran, fruto de su relación con Jessica Bueno, llamase "papá" a Jota Peleteiro, esposo de la modelo hasta finales de 2022.

Tras estas declaraciones, Alexia Rivas se puso en contacto con el exfutbolista, tal y como ha desvelado en "El tiempo justo". "Le llamé, estaba al tanto de esto...debió ver este trozo al menos. Lo siente pero le da igual", ha sentenciado la periodista a raíz de hablar con Peleteiro.

Jota Peleteiro y Jessica Bueno Sergio R Moreno GTRES

Según ha explicado Alexia Rivas sobre el ex de Jessica Bueno, "le importa el niño" e "hizo la labor que tuvo que hacer con él" durante su relación con Jessica Bueno. Si es posible mantener la relación con el menor a pesar de su separación con la modelo, así será. "Ahora está centrado en su vida y dice que, si puede tener relación con Fran, la seguirá teniendo. Lo que diga Kiko le da igual", ha señalado la colaboradora de Telecinco.

La emotiva felicitación de Jota a Fran en su cumpleaños

El 6 de noviembre, un día antes de la entrevista de Kiko en "¡De Viernes!", Fran, hijo del DJ y Jessica Bueno, cumplió 13 años. A lo largo del día, la familia del menor se volcó con él en esta fecha tan señalada y le dedicaron numerosas felicitaciones en Instagram. Entre ellos, Irene Rosales y Jota Peleteiro, las exparejas de los padres de Fran, que no dudaron en tener unas bonitas palabras con el joven.

"Feliz cumpleaños al mejor hermano del mundo. Estoy muy orgulloso de ti. Te estás convirtiendo en todo un hombre, pero recuerda que siempre estaré para ti", escribió Peleteiro junto a una fotografía con Fran en Instagram. A pesar de los conflictos que haya mantenido con la modelo, para el futbolista es importante el menor y su vínculo continúa intacto.