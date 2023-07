Marcos Llorente y Patricia Noarbe: todo sobre su boda

Un sí quiero retransmitido casi en directo por las redes sociales y unos festejos de tres días. El centrocampista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, y la empresaria, modelo e influencer Patricia Noarbe, se convirtieron ayer por la tarde, con la puesta de sol y amenaza de lluvia, en marido y mujer en una romántica ceremonia que tuvo lugar en la exclusiva y casi inaccesible finca de La Fortaleza, en la península de Formentor, en Mallorca; una localización -cuyo coste de alquiler diario puede llegar a superar los cuarenta mil euros- que se está convirtiendo ya en la favorita de los vips que escogen la capital de las Baleares para sus momentos más especiales. Una boda, que junto con la de Marco Asensio que se casará el próximo día 7, fueron adelantadas en exclusiva por LA RAZÓN. Allí también se casaron tiempo atrás el baloncestista Rudy Fernández y la modelo Helen Lindes o el exjugador de fútbol Gareth Bale con Emma Rhys-Jones, y más recientemente el tenista Rafa Nadal con Mery Perelló. Los próximos en pasar por el altar y en el mismo escenario serán el merengue Marco Asensio y la arquitecta Sandra Garal; lo harán el próximo viernes siete de julio y ya han podido tomar buena nota de cómo se agasaja a los invitados, pues han sido testigo de excepción de la boda entre Llorente y Paddy, a la que no le ha faltado detalle.

Marcos Llorente y Paddy Noarbe en su preboda. @lunaserrat

No ha sido una celebración multitudinaria, como sí lo será la de Asensio, que juega en casa al ser mallorquín y que ha cursado invitación a todos sus excompañeros del Real Madrid; pero sí han sido tres días de fiesta casi ininterrumpida que pone su broche de oro hoy.Marcos y Patricia llegaban a la isla el pasado miércoles 28 de junio para ultimar todos los detalles: se «encerraron» en La Fortaleza el mismo jueves -cuando tuvo lugar una pre boda a ritmo del Viva la Vida de Coldplay pinchada por el dj Pedraza, y con mucho color rojiblanco (los invitados tenían un dress code white obligado y los novios lucieron de rojo impoluto), y no la abandonarán hasta mañana domingo con el adiós de sus familiares y amigos. Eso sí, el disfrute total de las instalaciones que ofrece la exclusiva finca sólo estuvieron a disposición este fin de semana para los más íntimos y las damas de honor -entre ellas, la artista Luna Serrat, nietísima del cantautor Joan Manuel Serrat- que recibieron obsequios de todo tipo como un perfume para cada día, kits para pasar la resaca, sesiones de belleza, antifaces e, incluso, camisones lenceros.

Pollença, refugio de VIPS

El resto de convidados vips se alojaron en un hotel de 4 estrellas en la bahía de Pollença, a unos 15 minutos en autobús. Allí hicieron noche los delanteros colchoneros Álvaro Morata -que estuvo acompañado por su esposa y madre de sus cuatro hijos, Alice Campello- y Antoine Griezmann y su mujer, la influencer Erika Choperena; o el centrocampista Koke Resurreción junto a Beatriz Espejel, también instagramer y profesora. También pernoctaron otros compañeros de profesión como Gerard Deulofeu junto a su chica, María Casas; Fede Vico y Laura Cañedo o Ibái Gómez y la periodista Ingrid Betancor. No se perdieron tampoco la celebración el asesor de deportistas de élite, Carlos Pérez Ramírez, o el empresario Tomás Aso-Largos, creador de la sastrería Absolute Bespoke y uno de los diseñadores favoritos entre los deportistas de élite como Thibaut Courtois, Fernando Torres o Novak Djokovic. Otro de los invitados estrellas fue Simeone, entrenador del Atléticode Madrid, y su mujer, Carla Pereyra.

El vestido de la novia

Otro de los grandes secretos mejor guardados es el vestido de la novia. Ya había dado algunas pistas y no defraudó. El diseño del vestido de novia, a cargo de la firma española Jesús Peiró, fue muy dulce y destacó en todo momento la silueta de la empresaria. El toque de Merche Segarra, directora creativa de la firma, se apreció en todo momento, mostrando una Patricia espectacular y sencilla a partes iguales, con peinado y maquillaje a cargo de María Roberts y Madart Hair, encargados además de «poner guapas» a las amigas de honor de una Paddy que no pudo evitar en ningún momento las lágrimas en su recorrido hacia el altar. Ni un detalle se escatimó a la hora de lograr que ese momento fuera mágico… y hubo algún instante en los que la tensión se palpó pues la lluvia que se ceñía sobre la bahía, en ocasiones intermitente, en otras más intensa, amenazaba con un cambio de planes; afortunadamente, las organizadoras de Weddings With Love, la empresa responsable de que todo estuviera perfecto, lo lograron y acercaron un trocito de ese ‘heaven’, -eslogan del enlace- a la ceremonia.

Marcos Llorente y Paddy Instagram

Tras el sí quiero, se desató de nuevo la locura y las ganas de fiesta. Gracias a las redes sociales se pudo ver cómo se sirvió una edición especial de vino tinto de Ribera del Duero con etiqueta propia y protagonizada por una imagen de la pareja, y se apreciaron los detalles de las joyas escogidas para este día tan especial por la novia. Relojería Alemana, una firma muy prestigiosa en Mallorca que dirige desde hace décadas la reputada familia Fuster, se llevó el gato al agua. También se bañaron, aunque en esta ocasión en una bañera llena de pelotas, todos los invitados que quisieron inmortalizar el momento en un photocall muy especial.

Y entre baile y baile, y copa a copa, hoy sábado, para los que se encuentren con fuerzas, habrá tercera parte de celebración. Se tratará de una comida que se celebrará en el mismo lugar de la celebración. La idea, según nos cuentan fuentes cercanas a la organización, es que en todo el fin de semana los casi 200 invitados no salgan de allí. Porque diez años de amor no se cumplen todos los días y una década después de que se conocieran, Patricia y Marcos, Marcos y Patricia, ya son marido y mujer. La luna de miel va a ser en Hawaii pero la retrasan porque este sábado que viene es la boda de Marco y Sandra.

La fortaleza de 40.000 euros al día

La Fortaleza, un castillo del siglo XVII situado en la península de la Punta Avançada de Pollença, se ha convertido en los últimos años en uno de los rincones favoritos de los millonarios extranjeros, deportistas de élite y empresarios para celebrar sus momentos más especiales. La razón es que la finca es prácticamente innacesible y goza de una situación casi inexpugnable por tierra, mar y aire; de hecho, a ella solo se puede entrar por una carretera privada, lo que dificulta el trabajo de los fotógrafos y curiosos; también se puede acceder en helicóptero, pues dispone de helipuerto propio, y en yate, a través de sus dos calas privadas. A la garantía de privacidad se suma también el coste de su alquiler. En 2019, un día de celebración en La Fortaleza, sin contar el arrendamiento de habitaciones, suponía en torno a los 40.000 euros diarios, una cifra que, cuatro años después, puede haberse incrementado. Además, hay que tener en cuenta que, por contrato, si se quiere rentar la finca al completo, es obligatorio abonar 3 días. La propiedad, declarada Bien de Interés Cultural en 1993 y que también ha servido de escenario de rodaje de películas y series, ocupa unos 87.000 metros cuadrados y dispone de varias construcciones separadas y piscinas, así como extensos jardines. Además, las vistas desde el acantilado son insuperables. Lujo, exclusividad y belleza al alcance de muy pocos.

Hotel donde se celebró la boda de Rafa Nadal con Xisca Perelló Gtres

Y entre esos pocos, nombres como el de Rafa Nadal, que dio el sí quiero a su novia de toda la vida, Mery Perelló, y con testigos de excepción como los reyes don Juan Carlos y doña Sofía. Aquel día, más de 500 personas acudieron a la Fortaleza. El próximo viernes, 7 de julio, en el enlace entre Asensio y Sandra Garal, se espera que el número de invitados supere los trescientos.