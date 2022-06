Helen Lindes, operada de urgencia por un accidente doméstico

La exmiss España Helen Lindes ha tenido que pasar por el quirófano de urgencia. La modelo canaria tuvo que ser intervenida hace unas semanas por un problema con su rodilla. Se trata de la segunda vez que la operan y ha tenido que estar implicada al máximo en su recuperación. Fue la propia modelo la que hizo pública la noticia a través de las redes sociales, con un video en el que muestra su favorable evolución.

«Siempre con una sonrisa y siempre positiva, a pesar de las adversidades. 💪🏻 Hace dos años me sometí a una operación de la rodilla por una lesión antigua. Me colocaron un ligamento nuevo y me suturaron el menisco interno. Hace 6 semanas tuve un accidente en casa, una tontería, y sin embargo volví a sentir un dolor horrible y mi rodilla quedó bloqueada. Me había roto el menisco externo esta vez.

Así que otra vez a empezar de cero. Operación de urgencia con el doctor @nachovaro, la mejor decisión que hice, y vuelta a la rehabilitación con mis dos ángeles @anamedinafisio y @carmenbone. Dicen que las desgracias nunca vienen solas. Al menos intento afrontarlas con una buena actitud. Así que mucho ánimo a todas esas personas que están pasando por sus momentos más bajos. Sonreír y rodearse de gente positiva lo hace todo más llevadero. ❤️», ha escrito Helen.

En seis semanas, la esposa de Rudy Fernández, ha conseguido una recuperación asombrosa. Curas, rehabilitación y deporte para fortalecer los músculos han sido su objetivo este tiempo. Pero además, ella misma ha querido resaltar, que parece que las desgracias nunca vivenen solas. Su madre, Norma, fallecó el 22 de mayo en Tenerife, a los 83 años: «Ha sido la madre que quiero ser para mis hijos. Ha sido mi confidente, mi pilar, mi estrella polar. Te voy a echar de menos cada día mamá, pero prometo que tus nietos sabrán la abuela tan maravillosa que han tenido. Donde quiera que estés ahora, seguro que tendrás a papá a tu lado y le estarás poniendo al día de todo», destacaba la modelo en sus redes.