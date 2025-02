María José Suárez defiende a Iker Casillas, pero tira piedras a su propio tejado

Iker Casillas está en boca de todos, aunque ya no de alguna. Desde que la semana pasada se publicasen unas imágenes del ex portero del Real Madrid paseando por las calles de Barcelona acompañado de Claudia Bavel, todo lo que le rodea es un escándalo. Primero lo fue la forma en la que restó importancia las fotos publicadas en el kiosco rosa, tras salir de un acto público con su amiga especial. Ella se cabreó por este detalle y rompió su silencio, asegurando que llevaba un año y medio saliendo con el jugador, primero con una relación abierta que después se cerró. Incluso aseguró que se plantearon la idea de ser padres juntos, aunque decía que era mejor futbolista que amante. Una de cal y una de arena que le ha valido una demanda. La actriz de cine para adultos responde con la misma contundencia y también emprenderá acciones legales para protegerse. Mientras los juzgados se llenan, María José Suárez ha roto su silencio y es que no podía quedarse fuera de juego en este escándalo.

Iker Casillas y Claudia Bavel Gtres/Claudia Bavel

Son cada vez más los que se suman al carro del escándalo. Así lo ha hecho un actor porno que dice haber estado con Claudia Bavel, así como otra colaboradora de televisión que desvela su supuesta cercanía con Iker Casillas. Pero María José Suárez estos meses atrás ha sido relacionada con el ex de Sara Carbonero, aunque ella quería aclarar que lo suyo es meramente amistoso y que no hay un romance que contextualice sus constantes citas. Sin embargo, se la considera merecedora de tener voz y voto, de ahí que se le haya preguntado.

Y la que fuese Miss España en 1996 tiene una opinión creada sobre lo que ha visto en los medios de comunicación: “El respeto es lo mínimo que tiene que tener las personas. Lo que me parece desmesurado es darle cabida a este tipo de personas que van a contar intimidades y, sobre todo, de gente que no vende su vida, como es el caso de Iker Casillas”. María José Suárez defiende a su amigo del testimonio de la que habría sido su pareja en el último año y medio. Y eso que ella misma se ha sentado en platós de televisión y ha concedido entrevistas en el kiosco rosa hablando sobre sus intimidades, por ejemplo, con Álvaro Muñoz Escassi. Algo similar, pues él no estaba conforme al ver a su ex acusándole de infidelidades, cuando él mantiene que tenían una relación abierta, como dicen que también era la de Iker y Claudia.

María José Suárez Telecinco 'De Viernes'

Sin embargo, Claudia Bavel tiene una opinión bien distinta sobre lo sucedido y entiende como legítimo que arroje luz a lo que pasó entre ellos, tras sentirse herida por ser negada en público. “Es importante recordar que una relación, del tipo que sea, es una vivencia compartida. Expresar mi parte de la historia no es una invasión de privacidad, sino el ejercicio de mi derecho a la libre expresión (…) nunca ha sido mi intención mercantilizar ni perjudicar a nadie con mis declaraciones”. Es más, la joven que dice haber estado durante año y medio con Iker Casillas: “Me resulta sorprendente que se pretenda presentar mi testimonio como un ataque, cuando en todo momento he difundido información veraz y que sirve de respuesta a la negativa de una relación amorosa. Lo que he compartido se basa en hechos reales que forman parte de mi vida y de mi experiencia personal”.