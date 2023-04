María del Monte celebra su cumpleaños más especial bailando sevillanas con Alejandro Amenábar

María del Monte hoy está de celebración. La cantante cumple hoy 61 años y ha decidido celebrarlo por todo lo alto junto a su mujer, Inmaculada Casal, y sus familiares y amigos más cercanos en la Feria de Abril de Sevilla. Su sobrino Antonio Tejado o su íntima amiga Toñi Moreno, junto a su hija pequeña Lola, no han querido perderse este día tan especial para la artista. Para María del Monte, está siendo uno de sus aniversarios más especiales, el primero como casada, y no puede estar más emocionada y feliz por la época tan dulce que está viviendo.

La andaluza tiene muy claro cuál es su deseo de cumpleaños. "Salud, salud y salud, lo demás lo buscamos, lo tengo clarinete. Lo demás lo buscamos y más tarde lo encontramos", ha expresado María del Monte. "Son muchos años ya, pero mira, estamos muy contentas y la verdad que estamos fenomenal", ha declarado sobre su relación con Inmaculada Casal, con la que lleva menos de un año casada, a pesar de llevar más de 23 años de relación.

María del Monte y Toñi Moreno GTRES

La artista ha cogido la Feria de Abril de este año con muchas ganas, después de llevar un tiempo sin asistir o de vestirse de flamenca. "El año pasado no me quise vestir de flamenca, no tenía ánimos y no podía. Los años anteriores todos sabéis que no pude venir y el año pasado pude, pero me costó y tampoco había que forzar la máquina más de la cuenta. Este año ya he dicho vamos para adelante y aquí estamos, pero he cogido el año de más calor, el peor que puede haber en la historia de la feria para vestirme de flamenca, pero me está bien empleado", ha desvelado, radiante, con el traje de folclórica.

María del Monte ha llegado en un coche de caballos junto a Inmaculada Casal a la caseta donde ha tenido lugar la celebración de su cumpleaños. Allí la esperaba los invitados para comenzar la fiesta, en la que ha recibido un montón de regalos. Pero anoche ya comenzaron las festejos por el aniversario de la artista. La cantante ha compartido un vídeo en su cuenta de 'Instagram' en el que aparece bailando sevillanas con el director Alejandro Amenábar. "Ahí va eso!! Como he disfrutado hoy!!!! Un día completo: familia, amigos, cante e incluso baile con el mismísimo Alejandro Amenábar. Qué grande!! Gracias a la vida por darme tanto, a veces creo que estoy soñando. Mil besos, mañana es mi cumpleaños pero hoy he recibido regalos valiosos!!!Buenas noches y a soñar bonito", escribía, emocionada, María del Monte.