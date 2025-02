María Patiño filtra el tirón de orejas que le dio a Anabel Pantoja en privado

Anabel Pantoja y David Rodríguez se sienten acosados por la prensa, aunque es la justicia la que realmente pisa sus talones. Mientras la investigación por posibles malos tratos a su hija Alma sigue abierta, incluso planteándose la idea de que se llegará a juicio, los padres han decidido plantarles cara a los periodistas. Durante 18 días los reporteros y fotógrafos les acompañaron a las puertas del hospital en el que estaba ingresada su hija. Agradecían el cariño mostrado y la buena cobertura realizada, al no entrar en detalles innecesarios sobre el motivo real del ingreso de la pequeña. Sin embargo, ahora ya no están tan contentos con el mismo trabajo de los profesionales de la información, pues no ven con buenos ojos que se informe sobre la delicada situación judicial en la que se han visto inmersos. La actitud de la influencer y el fisioterapeuta ha cambiado y de dar las gracias se pasa a amenazar con acciones legales.

David Rodríguez y Anabel Pantoja Gtres

Sobre esto ha hablado seriamente María Patiño con su amiga, a quien le ha dado un tirón de orejas al considerar que está equivocándose en su estrategia. Así lo ha confesado en la tarde de este miércoles la presentadora de ‘Ni que fuéramos Shhh’, filtrando parte de la conversación privada que ha mantenido con Anabel Pantoja. Le ha tenido que llamar la atención ante la idea de que estén preparando una ‘macrodemanda’ para imponer el silencio en los medios de comunicación. Quiere llevar a los tribunales a todas aquellas publicaciones que hayan publicado mentiras sobre su hija o que hayan traspasado límites a la hora de informar sobre su situación. Gema López lo define como un “contra todo y contra todos”, al considerar que “se han publicado cosas que no se tenían que haber publicado”.

Al escuchar estas informaciones, María Patiño quiso ponerse en contacto con Anabel Pantoja. Hablaron sobre muchas cuestiones, se pusieron al día en temas médicos, jurídicos y profesionales. Todo esto quedará en la intimidad entre dos amigas, pero la presentadora ha entendido necesario filtrar parte de su contenido en su programa: “Yo decido tener una conversación con ella este fin de semana y hay cosas que no voy a contar aquí. Pero esto sí, porque lo he hablado con Belén Esteban”, plantea la periodista. “Le digo: ‘¿me puedes decir cómo eres tan tonta de coger y meterte con este tema de la macrodemanda, cuando sabes cómo somos la prensa?’”. Y es que teme que este gesto feo con los periodistas pueda conllevar a una falta de protección extra de la que habría gozado este tiempo.

María Patiño y Belén Esteban Gtres

Al parecer, Anabel Pantoja y David Rodríguez sí que se han planteado emprender acciones legales contra varios medios. Quieren poner en jaque a todos los que han traspasado fronteras al hablar de su hija, pero tienen todavía mucho en mente, por lo que esperarán a dar el paso. “Eso no va a ocurrir ahora”, adelanta María Patiño, que entiende que afronten los problemas de uno en uno. Primero deberán probar su inocencia en la investigación que la justicia canaria mantiene abierta en su contra, tras la alerta presentada por el hospital en el que se cuidó a su hija durante casi tres semanas. Una vez finalizado este calvario, ya podrían dar el paso de ajustar cuentas con aquellos que les agraviaron. La presentadora piensa que a su amiga “se le ha ido la boca” al amenazar con una ‘macrodemanda’ a todos los medios y que está sometida a mucha presión y ha terminado estallando así.